17/11/2023 17:05

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.52 150.74 150.43 歐元/美元 1.0837 1.0857 1.0836 英鎊/美元 1.2382 1.2412 1.2380 美元/瑞郎 0.8889 0.8893 0.8881 美元/港元 7.7970 7.8000 7.7953

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 買入日圓 151.00 150.00 151.50 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增至23.1萬，創三個月新高；另外，美國10月進口價格下降了0.8%，為七個月來最大降幅，配合近期通脹數據回落，市場繼續預期緊縮周期結束。周四(16日)美匯指數平收，投資者入市相對審慎，104.50仍然有阻力。歐盟委員會下調歐元區今年經濟增長至0.6%，擔憂通脹和融資條件對購買力影響，但預計明年或反彈。今日(17日)市場關注歐洲央行行長拉加德講話，美國會公布10月營建許可及新屋動工等數據。歐盟委員會預測今年歐元區經濟增長速度低於預期，明年有機會反彈，並可避免技術性衰退。區內最大經濟體德國今年則收縮0.3%，較預測的-0.4%稍好，明年及後年將可恢復增長。歐元過去兩日回落至1.0830附近有支持，但不確定調整是否完成，始終基本面欠佳。現時10天平均線在1.0760，低位吸納較合適。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。