17/11/2023 17:05
《美元走勢－羅明立》歐元基本面欠佳，低位吸納較合適
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.52
|150.74
|150.43
|歐元/美元
|1.0837
|1.0857
|1.0836
|英鎊/美元
|1.2382
|1.2412
|1.2380
|美元/瑞郎
|0.8889
|0.8893
|0.8881
|美元/港元
|7.7970
|7.8000
|7.7953
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增至23.1萬，創三個月新高；另外，美國10月進口價格下降了0.8%，為七個月來最大降幅，配合近期通脹數據回落，市場繼續預期緊縮周期結束。周四(16日)美匯指數平收，投資者入市相對審慎，104.50仍然有阻力。歐盟委員會下調歐元區今年經濟增長至0.6%，擔憂通脹和融資條件對購買力影響，但預計明年或反彈。今日(17日)市場關注歐洲央行行長拉加德講話，美國會公布10月營建許可及新屋動工等數據。
歐盟委員會預測今年歐元區經濟增長速度低於預期，明年有機會反彈，並可避免技術性衰退。區內最大經濟體德國今年則收縮0.3%，較預測的-0.4%稍好，明年及後年將可恢復增長。歐元過去兩日回落至1.0830附近有支持，但不確定調整是否完成，始終基本面欠佳。現時10天平均線在1.0760，低位吸納較合適。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|買入日圓
|151.00
|150.00
|151.50
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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