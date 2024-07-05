20/11/2023 17:12
《美元走勢－羅明立》美匯下一重要支持位在102.70附近
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.18
|149.81
|148.69
|歐元/美元
|1.0918
|1.0935
|1.0901
|英鎊/美元
|1.2478
|1.2496
|1.2446
|美元/瑞郎
|0.8847
|0.8859
|0.8831
|美元/港元
|7.7931
|7.7969
|7.7902
《美元走勢》美國10月營建許可按月增長1.1%，新屋動工亦升1.9%，兩個數據都遠好於預期，但美元上周五(17日)仍然無法重上104.50，之後更跌破104收市。主要是10月的通脹及就業數據均軟於預期，顯示美國經濟出現放緩跡象，強化市場對美聯儲局的貨幣政策預期將出現轉變，明年減息的時間將可能提前，減幅亦會增加，美國10年期國債孳息率跌至4.4%附近。周一(20日)美匯指數進一步跌至200天線的103.45，相信會有初步支持，下一重要支持位在102.70附近。
歐元區上周公布的第三季GDP按季下降0.1%，顯示區內經濟陷入衰退邊緣，市場預料央行將繼續暫停加息，未來開始降息的時間會早於美國。但歐元卻是非美貨幣當中較強勢的一隻，技術走勢明顯轉強，初步阻力在1.0950，不排除上試1.10，但現價入市做多值博率不算高，重要支持先看1.08。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0935
|1.0850
|1.0960
|美元兌日圓
|買入日圓
|149.60
|148.60
|150.10
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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