20/11/2023 17:12

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.18 149.81 148.69 歐元/美元 1.0918 1.0935 1.0901 英鎊/美元 1.2478 1.2496 1.2446 美元/瑞郎 0.8847 0.8859 0.8831 美元/港元 7.7931 7.7969 7.7902

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0935 1.0850 1.0960 美元兌日圓 買入日圓 149.60 148.60 150.10 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月營建許可按月增長1.1%，新屋動工亦升1.9%，兩個數據都遠好於預期，但美元上周五(17日)仍然無法重上104.50，之後更跌破104收市。主要是10月的通脹及就業數據均軟於預期，顯示美國經濟出現放緩跡象，強化市場對美聯儲局的貨幣政策預期將出現轉變，明年減息的時間將可能提前，減幅亦會增加，美國10年期國債孳息率跌至4.4%附近。周一(20日)美匯指數進一步跌至200天線的103.45，相信會有初步支持，下一重要支持位在102.70附近。歐元區上周公布的第三季GDP按季下降0.1%，顯示區內經濟陷入衰退邊緣，市場預料央行將繼續暫停加息，未來開始降息的時間會早於美國。但歐元卻是非美貨幣當中較強勢的一隻，技術走勢明顯轉強，初步阻力在1.0950，不排除上試1.10，但現價入市做多值博率不算高，重要支持先看1.08。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。