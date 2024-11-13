20/11/2023 16:46

《真知灼見－溫灼培》為何歐美就算同減息，料跌的仍是美元？

《真知灼見》論減息預期，市場對歐洲央行或美國聯儲局的估計基本上分別不大，料兩央行同於明年5月或6月便開展減息周期，並預期兩央行全年減息幅度均為75點子。至於分析歐元與美元之間的最大差別，是在於其各自所面對的地緣政局變化。



*美國地緣政局風險遠大於歐洲*



美國雖避過了上周五（17日）的政府停擺危機，但這只屬短暫性，到明年2月，倘拜登政府的2024年度財政預算仍未獲國會通過，政府停擺危機依然會再次上演。另邊廂，以巴局勢又是另一未知數，倘美國捲入其中，對美元當然又可視為不利因素。相反，纏繞了近兩年的俄烏戰爭若得到平息，受惠的將會是歐元。當明白這一切，便明白在來年的息率變化上，歐元與美元間之分別或許不大，但美國所面對的地緣政局風險卻遠大於歐洲。



*減息會驅使資金離開現金狀態*



倘再向前看，就是明年歐美齊作出減息且減幅相若，這看似減息因素會被互相抵銷，使美元與歐元間也不會出現太大匯率上的變化。但實際情況或許並非如此，因為當歐美兩大經濟體同時減息，定當在一定程度上會對環球經濟狀況以至投資氣氛帶來改善。當投資氣氛轉好，按慣例資金便會自然離開現金（美元）狀態到四處投資，這可對美元匯價不利。

技術上，美匯指數已明顯跌破了105指數點、這維持了近兩個月的支持位置。按技術上分析，提防美匯有機會向101方向邁進。不過看淡美元的同時，我們要留意當中風險。現時看淡美元的主要基礎是預期聯儲局加息周期已見頂，假若往後美國通脹回升，有關預期或會出現轉變。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。