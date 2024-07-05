21/11/2023 16:01
《美元走勢－羅明立》美元初步支持在102.60-90附近
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.38
|148.24
|147.24
|歐元/美元
|1.0963
|1.0966
|1.0943
|英鎊/美元
|1.2537
|1.2541
|1.2505
|美元/瑞郎
|0.8831
|0.8845
|0.8827
|美元/港元
|7.7931
|7.7944
|7.7894
《美元走勢》周一(20日)環球市場缺乏重要經濟數據，美國10月領先指標按月跌0.8%，略差過預期，本周臨近感恩節假期，市場交投清淡。投資者關注周三公布的美聯儲局11月FOMC會議紀要內容，但估計對市況影響不大；美國10年期國債孳息率跌穿4%，市場相信美聯儲局已完成加息進程，美元繼續下跌，接近103低位，初步支持在102.60-90附近。
美元下跌，主要是技術走勢轉弱及貨幣政策預期的轉變，帶動倉位調整，以現時的基本面作比較，其實並無明顯改變，美國仍然略佔上風。英國跟歐元區情況類似，經濟接近衰退邊緣，央行估計同樣會持利率不變。預料英鎊短線上升空間未必太多，1.26附近阻力較大，初步支持1.2460。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0980
|1.0870
|1.1020
|美元兌日圓
|賣出日圓
|146.85
|146.30
|148.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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