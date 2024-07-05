21/11/2023 16:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.38 148.24 147.24 歐元/美元 1.0963 1.0966 1.0943 英鎊/美元 1.2537 1.2541 1.2505 美元/瑞郎 0.8831 0.8845 0.8827 美元/港元 7.7931 7.7944 7.7894

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0980 1.0870 1.1020 美元兌日圓 賣出日圓 146.85 146.30 148.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(20日)環球市場缺乏重要經濟數據，美國10月領先指標按月跌0.8%，略差過預期，本周臨近感恩節假期，市場交投清淡。投資者關注周三公布的美聯儲局11月FOMC會議紀要內容，但估計對市況影響不大；美國10年期國債孳息率跌穿4%，市場相信美聯儲局已完成加息進程，美元繼續下跌，接近103低位，初步支持在102.60-90附近。美元下跌，主要是技術走勢轉弱及貨幣政策預期的轉變，帶動倉位調整，以現時的基本面作比較，其實並無明顯改變，美國仍然略佔上風。英國跟歐元區情況類似，經濟接近衰退邊緣，央行估計同樣會持利率不變。預料英鎊短線上升空間未必太多，1.26附近阻力較大，初步支持1.2460。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。