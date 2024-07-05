22/11/2023 15:44
《美元走勢－羅明立》歐元獲利回吐，初步支持在1.0880
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.88
|149.06
|148.05
|歐元/美元
|1.0913
|1.0923
|1.0896
|英鎊/美元
|1.2535
|1.2550
|1.2513
|美元/瑞郎
|0.8841
|0.8846
|0.8828
|美元/港元
|7.7981
|7.8011
|7.7949
《美元走勢》美國10月成屋銷售年化總數為379萬戶，創2010年8月以來最低，亦差過預期，顯示利率高企對市場的衝擊，與近期一連串轉弱的經濟表現吻合。此外，美國聯儲局發布11月FOMC會議紀要，委員們認為需要將目前的限制性利率水平保持一段時間，未有提及降息，同時暗示若通脹反彈仍有機會再次加息，似乎是為近期熾熱的市場情緒降溫。美聯儲局雖提到有需要時會加息，未來政策以數據作依據。但投資者仍然相信加息周期應已結束，亦開始關注經濟表現可能令減息行動提前發生。美元跌至103邊緣見承接，相信是技術性反彈，102.80應有支持，上方103.80/104.00是初步阻力，之後104.50阻力更大，先作區間震盪操作。
歐元在1.1關口前有獲利回吐，多名官員發表講話，有央行執委仍然強調通脹風險，指回落進程緩慢；但亦有管委表示利率峰值可能已經出現，並預期通脹回落速度會快於上升。行長拉加德則指未是時候宣布戰勝通脹，現時可以留出一些時間觀察形勢的發展。歐元初步支持在1.0880，之後是1.0800/30，同作可先炒作波幅。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0900
|1.1000
|1.0870
|美元兌日圓
|買入日圓
|149.00
|147.60
|149.30
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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