22/11/2023 15:44

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.88 149.06 148.05 歐元/美元 1.0913 1.0923 1.0896 英鎊/美元 1.2535 1.2550 1.2513 美元/瑞郎 0.8841 0.8846 0.8828 美元/港元 7.7981 7.8011 7.7949

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0900 1.1000 1.0870 美元兌日圓 買入日圓 149.00 147.60 149.30 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月成屋銷售年化總數為379萬戶，創2010年8月以來最低，亦差過預期，顯示利率高企對市場的衝擊，與近期一連串轉弱的經濟表現吻合。此外，美國聯儲局發布11月FOMC會議紀要，委員們認為需要將目前的限制性利率水平保持一段時間，未有提及降息，同時暗示若通脹反彈仍有機會再次加息，似乎是為近期熾熱的市場情緒降溫。美聯儲局雖提到有需要時會加息，未來政策以數據作依據。但投資者仍然相信加息周期應已結束，亦開始關注經濟表現可能令減息行動提前發生。美元跌至103邊緣見承接，相信是技術性反彈，102.80應有支持，上方103.80/104.00是初步阻力，之後104.50阻力更大，先作區間震盪操作。歐元在1.1關口前有獲利回吐，多名官員發表講話，有央行執委仍然強調通脹風險，指回落進程緩慢；但亦有管委表示利率峰值可能已經出現，並預期通脹回落速度會快於上升。行長拉加德則指未是時候宣布戰勝通脹，現時可以留出一些時間觀察形勢的發展。歐元初步支持在1.0880，之後是1.0800/30，同作可先炒作波幅。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。