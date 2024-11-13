22/11/2023 11:38

《真知灼見－溫灼培》阿根廷成為未來分析美元的最大變數

《真知灼見》阿根廷11月19日的總統大選有了結果，極右翼無政府資本主義者米萊(Javier Milei)以接近56%的高票率勝出。在他的眾多主義中，其中一項是提出要取消阿根廷披索，並在阿根廷國內全面使用美元或加密貨幣，以解決其國內一直維持超高的通脹問題（10月份通脹率為142%）。由於阿根廷是南美第二大國，也是資源出口大國，擁有大量農產及礦物出口，假使阿根廷真的全面使用美元，料將可為美元帶來龐大支持。



*阿根廷用美元會為美元帶來突如其來支持*



一點必須理解，在過去疫情期間，美國聯儲局為救經濟而大量印鈔，使美元供應變得龐大。但與此同時，自俄烏事件後，全球卻加速去美元化。美元供應泛濫，嚴重供過於求，是推高了過去兩年美國通脹的主因。而在這兩年裹，聯儲局亦透過大舉加息，把美元供應抽緊，才見到美國通脹得以控制下來，更為美元帶來了支持。但長時間維持高息，對美國經濟所帶來的壓力已愈來愈顯著，聯儲局現也準備減息。當美元供應在市場上一旦回升，如這時候全球對美元需求不能隨之增加，在美元供應大量充斥市場下，美元跌是可預期。但假如阿根廷整個國家真的在這時候全面使用美元，便可為多發的美元供應找到一個龐大需求。



*宜密切留意阿根廷動向*



現階段很難衡量阿根廷是否真會放棄披索改用美元，亦很難衡量如果阿根廷真的這樣做，其可對美元可帶來多大推升作用。但一點不得不防，當這轉變一旦出現，提防會在極短時間內對美元帶來龐大需求，並對美元做成突如其來推升作用，這點大家實在不能忽視。就讓我們密切觀察當地事態發展！《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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