22/11/2023 16:58

《廣匯論勢－鄭廣復》歐元難站穩1.10，鎊匯到價料試1.23

《廣匯論勢》昨天(21日)美國聯儲局公布的10月份議息會議紀錄顯示，與會委員在今次會議對經濟前景的看法與9月份相似，預期第四季GDP增速將較第三季顯著減慢，但今年下半年的平均增速仍輕微快過上半年。另外，委員預期第四季產出將因為汽車工人罷工而短暫受到限制，但影響的規模及時間極不確定，加上貨幣政策措施的滯後效應預料會抑制經濟活動，未來兩年的實質GDP增速將較預期慢，2026年才有機會達到預期的增速。

就業市場方面，決策委員預期失業率在未來三年大致平穩，整體PCE通脹料於今年底前接近3%，核心PCE通脹預期約在3.5%。另外，隨著產品及勞工市場的供應更趨平衡，委員預期通脹率將於未來幾年持續下降，整體及核心PCE料於2026年接近2%。委員仍然認為，通脹情況或較預期更持久，又或發生影響供應的額外衝擊，判斷對通脹構成的風險仍然趨升。



*美國加息周期大致已結束*



在我看來，貨幣政策大方向基本已定，就是加息周期大致已結束，至於所謂「必要時」不排除再加息，反過來說就是「無必要」不會加息。然而，減息未到時候，高息將會維持一段時間，當然，時間長短將根據經濟及通脹發展。

市場則百分百預期聯儲局將於12月份的議息會議上維持利率不變，若然如此，投資者就要留意，聯儲局在下月發布的最新經濟預測中對利率前景的看法，是否維持明年減息50基點的預期，由於根據9月份的預測，聯儲局在今年內仍會加息25基點，若然當局在12月議息會後維持利率不變，且維持明年減息50基點的預測，實際上已暗地裏減息25基點！



*歐央行或較聯儲局更早減息*



市場炒作美國加息周期結束，美元匯價受壓，美匯指數失守104，周二低見103.18後略為反彈，技術上剛好試穿今年7月28日至10月3日升浪的50%調整位，後市以104.85及105.50為反彈阻力。目前美元相對於多數主要貨幣仍具息差優勢，而且經濟表現最佳，故暫時判斷，美匯不會因為市場炒作聯儲局即將結束加息周期而大跌，即使市場炒作聯儲局將會減息，但歐洲央行可能更早減息，歐元為美匯指數中最重磅的一員，100關口相信是美匯指數的強力支持位。

歐元兌美元昨天高見1.0965，惟即日(22日)倒跌收市，今天在歐洲市早段重返1.09以下。歐元兌美元在10月初低見1.0448後反彈，技術上，此低位接近去年9月28日至今年7月18日升浪的50%回調目標1.0406。縱使聯儲局結束加息的預測逐漸確認，在美元息差及美國整體經濟表現仍然佔優之下，歐元兌美元要站穩1.10後進一步攀升不具說服力。



*英鎊短期反彈浪料結束*



英鎊兌美元昨天高見1.2561，並維持以陽燭收市，今天略為高開後反覆走低，於歐洲市初段仍維持在1.25以上。技術上，英鎊兌美元昨天的高位，與7月14日至10月4日跌浪的50%反彈位1.2591只差30點子，該位亦大約是今年6至8月的複式頭肩頂頸線所在，預示英鎊兌美元自10月初的反彈已結束。當然，以英鎊兌美元過往的波動性分析，匯價仍有機會升破1.27，惟除非英倫銀行進一步加息，且令鎊息超越美息，否則，英鎊兌美元進一步攀升的可能性不大，後市料回落至1.2300附近才有支持。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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