23/11/2023 15:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.08 149.32 148.89 歐元/美元 1.0906 1.0918 1.0888 英鎊/美元 1.2510 1.2517 1.2489 美元/瑞郎 0.8830 0.8839 0.8823 美元/港元 7.7964 7.7976 7.7940

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.1000 1.0800 美元兌日圓 買入日圓 149.60 148.20 150.10 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周美國初次申領失業救濟人數回落至20.9萬，好過預期，續領失業救濟人數亦下降至184萬，是自9月中以來首次回落，但仍然接近今年的高位。10月耐用財訂單按月跌5.4%，跌幅高於預估的3.1%。此外，密歇根大學11月消費者信心指數向上修正至61.3，1年及5年通脹預期亦上調0.1%，反映對通脹回落前景審慎。美匯指數曾經反彈至104以上，但收市時回吐部分失地，估計市場仍然偏看淡美元，104.50阻力大。今日(23日)值得關注的是歐元區與法國、德國、英國的Markit製造業及服務業PMI數據，而美國則感恩節假期休市，明日(24日)亦提早收市，估計交投會轉靜。根據英國工業聯盟(CBI)的調查，11月工業訂單差值下降至負35，降幅為近三年來最大，產出下滑情況預計將延續到明年初。英國財相亨特宣布了一系列減稅和其他促進經濟增長的措施，以緩解國民及企業的壓力，亦為明年的大選爭取選民支持。但預計今明兩年國內生產總值(GDP)只有0.6%及0.7%增長，遠低於3月時預測的1.8%及2.5%增幅，而通脹在明年底預測為2.8%，高於2%的目標水平。英鎊在1.26關口前有沽壓，昨日跌近1.2450回穩，估計可能在1.2350/1.2600之間波動。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。