24/11/2023 16:17

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.23 149.70 149.18 歐元/美元 1.0910 1.0910 1.0894 英鎊/美元 1.2544 1.2545 1.2525 美元/瑞郎 0.8829 0.8848 0.8817 美元/港元 7.7957 7.7943 7.7965

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0900 1.1050 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2500 1.2700 1.2450 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四(23日)為美國感恩節假期，市場交投清淡，仍在消化近期公布的一系列經濟數據。而日前公布的美國11月密歇根大學1年通脹預期終值為4.5%，5年通脹預期終值為3.2%，均超過市場預期，暗示未來的通脹情況可能並不樂觀。但近期一系列的美國經濟數據均有明顯下滑，反美聯儲局的政策緊縮似乎取得不錯的效果。現時相當多投資者認為美聯儲局或已經結束政策緊縮周期，此後不會再加息，甚至開始預期明年的降息時間點。美元短期內仍將受此市場預期影響，美元指數或有機會進一步下試100大關。昨日發布的歐洲央行10月貨幣政策會議紀要表示，歐元區通脹已進入下降通道，經濟增長前景的不確定性增加，鑑於當前的情況可以預期，通脹能夠在2025年降低到2%的目標水平。同日公布的歐元區11月製造業PMI初值回升至43.7，綜合PMI初值為47.1，雖仍在收縮區間，但好於市場預期。英國11月綜合PMI初值50.1，亦好於市場預期，並重回擴張區間。綜合而言，歐洲方面的經濟情況有反彈跡象，雖仍難言是否已經觸底，但已有效支撐歐系貨幣走強。建議可以短線繼續賣出美元，買入非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。