24/11/2023 16:17
《美元走勢－羅明立》美元指數或有機會進一步下試100大關
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.23
|149.70
|149.18
|歐元/美元
|1.0910
|1.0910
|1.0894
|英鎊/美元
|1.2544
|1.2545
|1.2525
|美元/瑞郎
|0.8829
|0.8848
|0.8817
|美元/港元
|7.7957
|7.7943
|7.7965
《美元走勢》周四(23日)為美國感恩節假期，市場交投清淡，仍在消化近期公布的一系列經濟數據。而日前公布的美國11月密歇根大學1年通脹預期終值為4.5%，5年通脹預期終值為3.2%，均超過市場預期，暗示未來的通脹情況可能並不樂觀。但近期一系列的美國經濟數據均有明顯下滑，反美聯儲局的政策緊縮似乎取得不錯的效果。現時相當多投資者認為美聯儲局或已經結束政策緊縮周期，此後不會再加息，甚至開始預期明年的降息時間點。美元短期內仍將受此市場預期影響，美元指數或有機會進一步下試100大關。
昨日發布的歐洲央行10月貨幣政策會議紀要表示，歐元區通脹已進入下降通道，經濟增長前景的不確定性增加，鑑於當前的情況可以預期，通脹能夠在2025年降低到2%的目標水平。同日公布的歐元區11月製造業PMI初值回升至43.7，綜合PMI初值為47.1，雖仍在收縮區間，但好於市場預期。英國11月綜合PMI初值50.1，亦好於市場預期，並重回擴張區間。綜合而言，歐洲方面的經濟情況有反彈跡象，雖仍難言是否已經觸底，但已有效支撐歐系貨幣走強。建議可以短線繼續賣出美元，買入非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0900
|1.1050
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2500
|1.2700
|1.2450
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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