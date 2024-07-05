27/11/2023 17:29
《美元走勢－羅明立》短線非美貨幣或可再上試高位
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.96
|149.50
|148.89
|歐元/美元
|1.0951
|1.0957
|1.0926
|英鎊/美元
|1.2615
|1.2622
|1.2591
|美元/瑞郎
|0.8818
|0.8829
|0.8814
|美元/港元
|7.7883
|7.7899
|7.7859
《美元走勢》上周五(24日)日本公布10月消費物價指數及核心指數，分別按年增長3.3%及2.9%，都較9月份的上升但增幅不及預期。英國11月Gfk消費者信心指數由-30改善至-24，德國IFO商業景氣指數亦由86.9升至87.3，但略低過預期；加拿大9月零售銷售按月增長0.6%，核心銷售增長0.2%，美國11月Markit製造業PMI跌回收縮水平，報49.4，差於預期，服務業PMI則升至50.8，綜合PMI維持於50.7。美國近期幾乎所有公布的經濟數據都較預期疲軟，顯示政策緊縮限制了經濟活動，隨著通脹逐步下滑，相信聯儲局將繼續維持利率不變。
美國10年期國債孳息率曾經重上4.5%，但美元仍然受壓，再次逼近103邊緣。歐洲央行行長拉加德上周五表示，抗通脹之路尚未走完，還需要進一步觀察加息措施產生的影響，並重申要讓通脹回到2%的目標。而德國央行行長亦在日前表示，過早放鬆貨幣政策將是一個錯誤，現在就開始談論降息還為時過早。兩者言論打壓了近期市場對於歐洲央行可能快將降息的預期，歐元再受提振，一度升至1.0960。市場似乎有意欲做低美元，短線非美貨幣或可再上試高位。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0890
|1.1000
|1.0850
|美元兌日圓
|買入日圓
|149.60
|148.20
|150.10
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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