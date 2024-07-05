27/11/2023 17:29

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.96 149.50 148.89 歐元/美元 1.0951 1.0957 1.0926 英鎊/美元 1.2615 1.2622 1.2591 美元/瑞郎 0.8818 0.8829 0.8814 美元/港元 7.7883 7.7899 7.7859

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0890 1.1000 1.0850 美元兌日圓 買入日圓 149.60 148.20 150.10 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(24日)日本公布10月消費物價指數及核心指數，分別按年增長3.3%及2.9%，都較9月份的上升但增幅不及預期。英國11月Gfk消費者信心指數由-30改善至-24，德國IFO商業景氣指數亦由86.9升至87.3，但略低過預期；加拿大9月零售銷售按月增長0.6%，核心銷售增長0.2%，美國11月Markit製造業PMI跌回收縮水平，報49.4，差於預期，服務業PMI則升至50.8，綜合PMI維持於50.7。美國近期幾乎所有公布的經濟數據都較預期疲軟，顯示政策緊縮限制了經濟活動，隨著通脹逐步下滑，相信聯儲局將繼續維持利率不變。美國10年期國債孳息率曾經重上4.5%，但美元仍然受壓，再次逼近103邊緣。歐洲央行行長拉加德上周五表示，抗通脹之路尚未走完，還需要進一步觀察加息措施產生的影響，並重申要讓通脹回到2%的目標。而德國央行行長亦在日前表示，過早放鬆貨幣政策將是一個錯誤，現在就開始談論降息還為時過早。兩者言論打壓了近期市場對於歐洲央行可能快將降息的預期，歐元再受提振，一度升至1.0960。市場似乎有意欲做低美元，短線非美貨幣或可再上試高位。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。