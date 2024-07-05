28/11/2023 15:39

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.43 148.50 147.99 歐元/美元 1.0945 1.0963 1.0943 英鎊/美元 1.2626 1.2642 1.2616 美元/瑞郎 0.8805 0.8808 0.8795 美元/港元 7.7938 7.7947 7.7896

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0890 1.1000 1.0850 美元兌日圓 買入日圓 148.70 147.30 149.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期一(27日)美國公布10月新屋銷售數據，年化總數由75.9萬間降至67.9萬間，按月跌5.6%，遠差於市場預期；同期營建許可修正至增長1.8%。美國按揭貸款利率在10月達到約8%的多年峰值，顯示按揭貸款利率正衝擊房地產市場。數據強化市場對美國經濟增速放慢的預期，美聯儲局很大可能已完成加息周期，美匯因此受壓，在103邊爭持。美國經濟轉弱是不爭事實，但暫時未見衰退的跡象，而相比較其他經濟體，美國的情況仍然較佳，相信美元不會持續下跌，現水平仍然要小心反彈的出現。歐央行行長拉加德周一表示，區內通脹仍然太高，持續偏高的時間太長，工資壓力強勁，雖然預料通脹將持續回落，但現在並不是宣布抗通脹獲勝的時機，她同時提到央行正密切關注匯率。環球央行現時的政策態度接近，都是繼續維持利率不變，但未敢對通脹威脅掉以輕心。歐元在1.1以上阻力應逐步增加，需要進一步利好因素才拉動匯價上升。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。