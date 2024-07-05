28/11/2023 15:39
《美元走勢－羅明立》歐元在1.1以上阻力應逐步增加
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.43
|148.50
|147.99
|歐元/美元
|1.0945
|1.0963
|1.0943
|英鎊/美元
|1.2626
|1.2642
|1.2616
|美元/瑞郎
|0.8805
|0.8808
|0.8795
|美元/港元
|7.7938
|7.7947
|7.7896
《美元走勢》星期一(27日)美國公布10月新屋銷售數據，年化總數由75.9萬間降至67.9萬間，按月跌5.6%，遠差於市場預期；同期營建許可修正至增長1.8%。美國按揭貸款利率在10月達到約8%的多年峰值，顯示按揭貸款利率正衝擊房地產市場。數據強化市場對美國經濟增速放慢的預期，美聯儲局很大可能已完成加息周期，美匯因此受壓，在103邊爭持。
美國經濟轉弱是不爭事實，但暫時未見衰退的跡象，而相比較其他經濟體，美國的情況仍然較佳，相信美元不會持續下跌，現水平仍然要小心反彈的出現。歐央行行長拉加德周一表示，區內通脹仍然太高，持續偏高的時間太長，工資壓力強勁，雖然預料通脹將持續回落，但現在並不是宣布抗通脹獲勝的時機，她同時提到央行正密切關注匯率。環球央行現時的政策態度接近，都是繼續維持利率不變，但未敢對通脹威脅掉以輕心。歐元在1.1以上阻力應逐步增加，需要進一步利好因素才拉動匯價上升。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0890
|1.1000
|1.0850
|美元兌日圓
|買入日圓
|148.70
|147.30
|149.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。