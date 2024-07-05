29/11/2023 16:16
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓或要下試144.5
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.17
|147.44
|146.66
|歐元/美元
|1.1002
|1.1017
|1.0991
|英鎊/美元
|1.2713
|1.2733
|1.2693
|美元/瑞郎
|0.8765
|0.8779
|0.8757
|美元/港元
|7.7968
|7.7992
|7.7934
《美元走勢》德國12月Gfk消費者信心指數由-28.1輕微反彈至-27.8，美國11月份的消費者信心指數由102.6降至102，但就高於預期。美國國債持續上漲，10年期孳息率跌破4.3%，導致美匯指數受壓，失守103關口，低見102.40。市場關注今日(29日)美國公布的第三季度GDP和PCE物價指數的修正數據，同日發表的11月德國CPI及歐元區經濟及工業景氣指數。
有消息指日本經濟團體聯合會將在12月4日的高層會議上討論弱勢日元對經濟可能帶來的負面影響。以往聯合會的企業成員一直支持圓匯貶值，據悉此方向可能出現變化，可能會影響未來的貨幣政策建議。日本央行行長仍然強調寬鬆貨幣政策，但美元持續下滑幫助了日圓反彈，投資者亦相信明年初央行將進一步調整政策，支持日圓轉強，曾經高見146.71兌1美元，可能要下試144.50。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1040
|1.0920
|1.1075
|美元兌日圓
|買入日圓
|147.80
|148.20
|146.40
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。