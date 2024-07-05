29/11/2023 16:16

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.17 147.44 146.66 歐元/美元 1.1002 1.1017 1.0991 英鎊/美元 1.2713 1.2733 1.2693 美元/瑞郎 0.8765 0.8779 0.8757 美元/港元 7.7968 7.7992 7.7934

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1040 1.0920 1.1075 美元兌日圓 買入日圓 147.80 148.20 146.40 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》德國12月Gfk消費者信心指數由-28.1輕微反彈至-27.8，美國11月份的消費者信心指數由102.6降至102，但就高於預期。美國國債持續上漲，10年期孳息率跌破4.3%，導致美匯指數受壓，失守103關口，低見102.40。市場關注今日(29日)美國公布的第三季度GDP和PCE物價指數的修正數據，同日發表的11月德國CPI及歐元區經濟及工業景氣指數。有消息指日本經濟團體聯合會將在12月4日的高層會議上討論弱勢日元對經濟可能帶來的負面影響。以往聯合會的企業成員一直支持圓匯貶值，據悉此方向可能出現變化，可能會影響未來的貨幣政策建議。日本央行行長仍然強調寬鬆貨幣政策，但美元持續下滑幫助了日圓反彈，投資者亦相信明年初央行將進一步調整政策，支持日圓轉強，曾經高見146.71兌1美元，可能要下試144.50。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。