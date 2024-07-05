30/11/2023 16:24
《美元走勢－羅明立》歐元或要先行調整，關注1.0920支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.00
|147.18
|146.93
|歐元/美元
|1.0978
|1.0983
|1.0965
|英鎊/美元
|1.2704
|1.2706
|1.2691
|美元/瑞郎
|0.8725
|0.832
|0.8717
|美元/港元
|7.8083
|7.8109
|7.8055
《美元走勢》歐元區11月經濟及工業景氣指數分別報93.8及-9.5，好壞參半，而德國11月CPI按年增長由3.8%降至3.2%，通脹保持回落勢頭，有利央行貨幣政策繼續按兵不動。美國第三季實際GDP年化季率增長向上修正至5.2%，是兩年來最快增幅，主要是企業投資及政府支出帶動，個人消費支出則下調至3.6%。此外美聯儲局公布新一份褐皮書，顯示美國經濟活動總體放緩，企業對經濟前景預期有所下降，消費者的支出減少，勞動力需求放緩，但預測物價會持續溫和上升。
市場對美國第四季經濟表現並不樂觀，有大行把預測下調0.5%至只有1.4%增長。美債孳息率繼續偏軟而美匯指數略為反彈，但仍然低於103水平，聯邦基金利率期貨顯示明年5月降息的機會略高於利率不變。歐元未能企穩1.10以上，連升四日後低收，有單日轉向的風險，歐元或要先行調整，關注1.0920附近的支持，不排除要下試20天線的1.0830。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1000
|1.0920
|1.1030
|美元兌日圓
|買入日圓
|147.50
|146.20
|148.00
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。