30/11/2023 16:24

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.00 147.18 146.93 歐元/美元 1.0978 1.0983 1.0965 英鎊/美元 1.2704 1.2706 1.2691 美元/瑞郎 0.8725 0.832 0.8717 美元/港元 7.8083 7.8109 7.8055

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1000 1.0920 1.1030 美元兌日圓 買入日圓 147.50 146.20 148.00 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區11月經濟及工業景氣指數分別報93.8及-9.5，好壞參半，而德國11月CPI按年增長由3.8%降至3.2%，通脹保持回落勢頭，有利央行貨幣政策繼續按兵不動。美國第三季實際GDP年化季率增長向上修正至5.2%，是兩年來最快增幅，主要是企業投資及政府支出帶動，個人消費支出則下調至3.6%。此外美聯儲局公布新一份褐皮書，顯示美國經濟活動總體放緩，企業對經濟前景預期有所下降，消費者的支出減少，勞動力需求放緩，但預測物價會持續溫和上升。市場對美國第四季經濟表現並不樂觀，有大行把預測下調0.5%至只有1.4%增長。美債孳息率繼續偏軟而美匯指數略為反彈，但仍然低於103水平，聯邦基金利率期貨顯示明年5月降息的機會略高於利率不變。歐元未能企穩1.10以上，連升四日後低收，有單日轉向的風險，歐元或要先行調整，關注1.0920附近的支持，不排除要下試20天線的1.0830。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。