13/12/2023 15:58

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.60 145.71 145.32 歐元/美元 1.0790 1.0797 1.0784 英鎊/美元 1.2557 1.2564 1.2548 美元/瑞郎 0.8754 0.8759 0.8752 美元/港元 7.8106 7.8108 7.8076

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0735 1.0850 1.0700 美元兌日圓 買入日圓 146.00 143.00 146.70 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 買入澳元 0.6540 0.6640 0.6500 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》英國10月ILO失業率維持於4.2%，就業人數增加5萬入，包括紅利三個月平均工資年率由7.9%大幅下滑至7.2%，有望紓緩通脹壓力。歐元區12月ZEW經濟景氣指數由13.8升至23，德國同一數據亦由9.8升至12.8，經濟情況略有改善。美國11月CPI按年升3.1%，低過10月的3.2%，符合預期；但按月則上漲0.1%，高於前值和預期的0%。核心CPI年率維持於4%，按月增速由0.2%回升至0.3%，均符合預期。數據顯示美國通脹連續下滑後開始有反覆，或影響聯儲局降息的時間，美匯指數在數據公布後曾經反覆波動，基調仍然偏弱，104以上阻力大。由於第三季經濟增長向下修正，市場對日本央行在12月政策會議上調整超寬鬆政策預期稍為降低，但一般相信央行明年初仍然會有所行動，圖表顯示美元兌日圓的頂部正持續下移。今日(13日)公布的第四季的短觀制造業及非制造業的調查結果反映，大小型企業對前景整體保持正面，有望增強央行結束負利率的信心，日圓後市上升機會仍然較高。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。