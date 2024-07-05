13/12/2023 15:58
《美元走勢－羅明立》美匯基調仍偏弱，104以上阻力大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.60
|145.71
|145.32
|歐元/美元
|1.0790
|1.0797
|1.0784
|英鎊/美元
|1.2557
|1.2564
|1.2548
|美元/瑞郎
|0.8754
|0.8759
|0.8752
|美元/港元
|7.8106
|7.8108
|7.8076
《美元走勢》英國10月ILO失業率維持於4.2%，就業人數增加5萬入，包括紅利三個月平均工資年率由7.9%大幅下滑至7.2%，有望紓緩通脹壓力。歐元區12月ZEW經濟景氣指數由13.8升至23，德國同一數據亦由9.8升至12.8，經濟情況略有改善。
美國11月CPI按年升3.1%，低過10月的3.2%，符合預期；但按月則上漲0.1%，高於前值和預期的0%。核心CPI年率維持於4%，按月增速由0.2%回升至0.3%，均符合預期。數據顯示美國通脹連續下滑後開始有反覆，或影響聯儲局降息的時間，美匯指數在數據公布後曾經反覆波動，基調仍然偏弱，104以上阻力大。
由於第三季經濟增長向下修正，市場對日本央行在12月政策會議上調整超寬鬆政策預期稍為降低，但一般相信央行明年初仍然會有所行動，圖表顯示美元兌日圓的頂部正持續下移。今日(13日)公布的第四季的短觀制造業及非制造業的調查結果反映，大小型企業對前景整體保持正面，有望增強央行結束負利率的信心，日圓後市上升機會仍然較高。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0735
|1.0850
|1.0700
|美元兌日圓
|買入日圓
|146.00
|143.00
|146.70
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|買入澳元
|0.6540
|0.6640
|0.6500
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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