14/12/2023 15:19
《美元走勢－羅明立》關注歐英議息，小心匯價會有調整
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.75
|142.50
|140.97
|歐元/美元
|1.0898
|1.0904
|1.0885
|英鎊/美元
|1.2638
|1.2653
|1.2628
|美元/瑞郎
|0.8702
|0.8703
|0.8666
|美元/港元
|7.8092
|7.8104
|7.8053
《美元走勢》美國11月生產物價指數按年增長0.9%，核心指數增長2%，全部低過前值及預期，反映通脹持續回落。美國聯儲局在12月FOMC議息會議上維持利率不變，會後聲明表示過去一年通脹已放緩，回落速度比預期快，而點陣圖顯示過半美聯儲官員預計明年至少降息三次，即0.75%。會後記者會上，主席鮑威爾表示仍然有可能加息，但認為利率可能已經達到或接近峰值，毋須待通脹回落到2%才開始減息，美聯儲局將開始討論降息時間點。市場受局方鴿派言論影響，美匯指數急跌至102.40附近，金價重上2030美元水平。受惠美元下跌，歐元急升至1.09，英鎊漲至1.2650。今日(14日)市場關注歐英兩地央行的議息會議，會否對減息有更多暗示，如政策立場跟聯儲局類似轉趨溫和，小心匯價會有調整。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0860
|1.0960
|1.0810
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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