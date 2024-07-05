14/12/2023 15:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.75 142.50 140.97 歐元/美元 1.0898 1.0904 1.0885 英鎊/美元 1.2638 1.2653 1.2628 美元/瑞郎 0.8702 0.8703 0.8666 美元/港元 7.8092 7.8104 7.8053

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0860 1.0960 1.0810 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國11月生產物價指數按年增長0.9%，核心指數增長2%，全部低過前值及預期，反映通脹持續回落。美國聯儲局在12月FOMC議息會議上維持利率不變，會後聲明表示過去一年通脹已放緩，回落速度比預期快，而點陣圖顯示過半美聯儲官員預計明年至少降息三次，即0.75%。會後記者會上，主席鮑威爾表示仍然有可能加息，但認為利率可能已經達到或接近峰值，毋須待通脹回落到2%才開始減息，美聯儲局將開始討論降息時間點。市場受局方鴿派言論影響，美匯指數急跌至102.40附近，金價重上2030美元水平。受惠美元下跌，歐元急升至1.09，英鎊漲至1.2650。今日(14日)市場關注歐英兩地央行的議息會議，會否對減息有更多暗示，如政策立場跟聯儲局類似轉趨溫和，小心匯價會有調整。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。