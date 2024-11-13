14/12/2023 09:11

《真知灼見－溫灼培》美加息周期見頂，最快或3月減息

《真知灼見》美聯儲局於香港時間今晨（14日）議息會議，一如市場預期維持所有貨幣政策不變，息率保持於5.25%-5.5%範圍。在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾指，各委員們雖然未完全放棄加息，但明顯加息已非該局現今的「基本狀況」(basecase)。



*聯儲局暗示加息周期見頂*



大家現在所關注的，是往後何時作出減息；而按照聯儲局的點陣圖（即聯儲局各委員對未來息率的綜合預測）顯示，委員們普遍預期聯儲局明年將減息75基點。這預期明顯與9月份點陣圖所顯示明年只減息50基點要多；但似乎市場並不相信聯儲局，認為聯儲局明年減幅可能更要大。據利率期貨市場價格變化顯示，市場普遍估計聯儲局可能於明年3月便率先開展減息周期，並到明年底時減幅可達1.25厘，而非聯儲局所指的0.75厘；而這可從美國各年期債券孳息率急跌中亦可有所反映。具指標性的美國10年債券孳息率今早於亞洲市場報4.0145%，是自今年8月以來最低水平。



*聯儲局降低明年經濟及通脹預測*



對於通脹及經濟預測，聯儲局估計美國今年核心年通脹率（PCE通脹指數）將會降至3.2%水平，並於2024年及2025年料將分別降至2.4%及2.2%，並到2026年才有機會重返聯儲局制訂的2%通脹目標。至於經濟方面，該局估今年美國GDP將由9月時所估計的增長2.1%，向上調升至2.6%。但對於2024年經濟，則估計只有1.4%增幅。



*料明年減息1厘機率較大*



面對明年拜登大選，加上明年美國政府將有著合共7.8萬億美元債務到期需要掉期，理解到為何市場估計聯儲局明年需要減息1.25%原因。但與此同時，美國現今的通脹率並不低，10月核心PCE年通脹率仍高企3.5%，實在令人質疑聯儲局能否作出如此大幅減息。似乎較為合理的估計是，明年聯儲局可能減息幅度為1厘。假使這估計正確，把1厘息的減幅分散到全年分段減，由於4月份聯儲局無議息會，即明年最快減息日期可能將會是3月份的議息會。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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