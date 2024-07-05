15/12/2023 16:40
《美元走勢－羅明立》美元不宜太過看淡，歐元不宜高追
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.03
|142.38
|141.56
|歐元/美元
|1.0991
|1.1004
|1.0981
|英鎊/美元
|1.2763
|1.2774
|1.2752
|美元/瑞郎
|0.8668
|0.8680
|0.8652
|美元/港元
|7.8056
|7.8085
|7.8050
《美元走勢》歐洲央行及英國央行分別在昨日(14日)議息，同樣維持利率不變，但就表明不會太早放鬆貨幣政策，英國央行的投票，更仍然有三名委員支持繼續加息。受消息刺激，歐元及英鎊走高，美匯指數跌至101.40，繼續向下尋底。
美元雖然走低，但昨日公布最新的零售數據其實不錯，美國11月份零售銷售按月增長0.3%，核心零售銷售亦增長0.2%，好於預期及前值，表明雖然經濟有放慢跡象，但當地消費仍具韌性；加上近期的就業數據維持平穩，單比較基本面，美國情況仍然佔上風，因此，美元不宜太過看淡。歐元漲近1.10關口，11月29日的高位是1.1018，估計1.1050阻力較大，高位不建議追買。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1020
|1.0900
|1.1065
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|賣出加元
|1.3388
|1.3480
|1.3360
《亨達集團總經理 羅明立》
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