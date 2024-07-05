15/12/2023 16:40

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.03 142.38 141.56 歐元/美元 1.0991 1.1004 1.0981 英鎊/美元 1.2763 1.2774 1.2752 美元/瑞郎 0.8668 0.8680 0.8652 美元/港元 7.8056 7.8085 7.8050

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1020 1.0900 1.1065 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 賣出加元 1.3388 1.3480 1.3360

《美元走勢》歐洲央行及英國央行分別在昨日(14日)議息，同樣維持利率不變，但就表明不會太早放鬆貨幣政策，英國央行的投票，更仍然有三名委員支持繼續加息。受消息刺激，歐元及英鎊走高，美匯指數跌至101.40，繼續向下尋底。美元雖然走低，但昨日公布最新的零售數據其實不錯，美國11月份零售銷售按月增長0.3%，核心零售銷售亦增長0.2%，好於預期及前值，表明雖然經濟有放慢跡象，但當地消費仍具韌性；加上近期的就業數據維持平穩，單比較基本面，美國情況仍然佔上風，因此，美元不宜太過看淡。歐元漲近1.10關口，11月29日的高位是1.1018，估計1.1050阻力較大，高位不建議追買。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。