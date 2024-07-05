18/12/2023 16:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.38 142.42 142.09 歐元/美元 1.0925 1.0930 1.0894 英鎊/美元 1.2693 1.2704 1.2674 美元/瑞郎 0.8685 0.8712 0.8684 美元/港元 7.8000 7.8029 7.7989

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0950 1.0850 1.0985 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(15日)公布的歐元區12月Markit製造業PMI初值錄得44.2，與上月持平但低於預期，同期服務業PMI更出現下滑，令歐元區12月綜合PMI連續第七個月萎縮，數據顯示歐元區私營部門經濟活動在年底出現惡化，加劇了歐元區經濟在第四季度可能陷入衰退的風險，拖累歐元上周五曾經跌破1.09。英國情況亦類似，服務業PMI增長較大，抵銷製造業PMI的下滑，帶動綜合PMI在擴張水平。英鎊同樣出現明顯調整，跌至1.2670附近。美國同樣公布了12月MarkitPMI數據，結果亦不甚理想，製造業下跌而服務業上升。在鮑威爾早前就討論減息發表鴿派言論後，有兩位美聯儲局官員表態指降息並非迫在眉睫，亦表示局內現時並非真正在談論減息。消息帶動美元回升至102以上，相信短期仍然會反覆，但有機會進一步反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。