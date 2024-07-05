18/12/2023 16:15
《美元走勢－羅明立》美元回升至102以上，有機會續反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.38
|142.42
|142.09
|歐元/美元
|1.0925
|1.0930
|1.0894
|英鎊/美元
|1.2693
|1.2704
|1.2674
|美元/瑞郎
|0.8685
|0.8712
|0.8684
|美元/港元
|7.8000
|7.8029
|7.7989
《美元走勢》上周五(15日)公布的歐元區12月Markit製造業PMI初值錄得44.2，與上月持平但低於預期，同期服務業PMI更出現下滑，令歐元區12月綜合PMI連續第七個月萎縮，數據顯示歐元區私營部門經濟活動在年底出現惡化，加劇了歐元區經濟在第四季度可能陷入衰退的風險，拖累歐元上周五曾經跌破1.09。英國情況亦類似，服務業PMI增長較大，抵銷製造業PMI的下滑，帶動綜合PMI在擴張水平。英鎊同樣出現明顯調整，跌至1.2670附近。
美國同樣公布了12月MarkitPMI數據，結果亦不甚理想，製造業下跌而服務業上升。在鮑威爾早前就討論減息發表鴿派言論後，有兩位美聯儲局官員表態指降息並非迫在眉睫，亦表示局內現時並非真正在談論減息。消息帶動美元回升至102以上，相信短期仍然會反覆，但有機會進一步反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0950
|1.0850
|1.0985
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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