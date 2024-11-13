18/12/2023 09:45

《真知灼見－溫灼培》料聯儲局減息不會太快太急

《真知灼見》上周議息會後，美國聯儲局在貨幣政策上的取態相當明顯，大致意思就是加息周期基本上見頂，日後將傾向減息。而綜合聯儲局各委員預測，聯儲局於2024年料將合共減息0.75厘，這明顯較9月當時所估計只減0.5厘為多。有了聯儲局對減息開綠燈，市場對未來美國減息的預期便變得激進。按利率期貨價格顯示，市場估明年聯儲局有機合共減息1.25厘。而市場的估計，正使上周美國10年期債息及美匯指數分別一度跌穿3.9%及102指數點。



*認為聯儲局快速減息？先考慮三點*



對聯儲局的減息預期，市場似乎是過分樂觀，當中有三點值得思考。上周美國公布的11月CPI年通脹率確見回落至3.1%（前值3.2%），但若觀察當中細節不難發現，11月核心年通脹率仍高企4%，而按月比的核心通脹率更見上升0.3%（10月是上升0.2%）。不要忘記，油價於10月及11月都約以每月10美元幅度下跌，但通脹卻在升，所以認為美國通脹會快速回落，使聯儲局可早日減息，或許只是市場一廂情願的想法。其次，聯儲局雖謂未來貨幣政策傾向減息，但按聯儲局本身估計，明年也只減息0.75厘，但市場的估計卻高出聯儲局0.5厘。最後回觀歐洲央行議息會，歐央行還在警告對通脹憂慮，以現今環球經濟的互相影響及依賴，當歐央行對通脹表憂慮，聯儲局還可大舉減息嗎？



*留意本周美國公布通脹數字*



最後回看本周。本周美國要留意的經濟數字不多，重點要留意是周五（22日）公布的11月PCE平減指數，該數字是聯儲局最看重的通脹數字。回顧10月核心PCE指數按年比為3.5%，市場估計11月有機會降至3.4%。如屬實，3.4%也是太高的通脹率，這可能會打消市場對聯儲局明年快速減息的想法，並削弱市場過熱的投資氣氛。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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