19/12/2023 16:32
《美元走勢－羅明立》日本央行按兵不動，仍建議高沽美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.24
|144.26
|142.32
|歐元/美元
|1.0932
|1.0941
|1.0915
|英鎊/美元
|1.2674
|1.2679
|1.2650
|美元/瑞郎
|0.8660
|0.8678
|0.8651
|美元/港元
|7.7990
|7.8008
|7.7939
《美元走勢》德國12月IFO商業景氣指數不升反跌，由87.3降至86.4，差過預期。12月份美國住宅建築商的信心略有上升，全美住宅建築商協會(NAHB)與富國銀行合作的建築商信心指數從11月的34上升至37。美匯指數於102以上窄幅波動，聖誕假期臨近開始影響入市氣氛。
日本央行今日(19日)議息後維持利率不變，亦無改變前瞻性指引，大致符合市場預期。美元兌日圓應聲反彈上143.75附近。執筆時央行行長植田和男正發表講話，指會耐心保持寬鬆
貨幣政策，有需要時會加大寬鬆力度；此外，行長表示仍需評估物價是否上漲，認為明年將看到工資增長的積極表現，實現2%通脹目標的機會更大，這將為取消負利率打開大門。整體而言未見到行長對未來貨幣政策正常化有明確的說法，美元兌日圓在144以下反覆波動。近期美元反彈一直受制於10天平均線，現時在144.10，值得關注，仍然建議高沽美元買日圓。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0950
|1.0850
|1.0985
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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