19/12/2023 16:32

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.24 144.26 142.32 歐元/美元 1.0932 1.0941 1.0915 英鎊/美元 1.2674 1.2679 1.2650 美元/瑞郎 0.8660 0.8678 0.8651 美元/港元 7.7990 7.8008 7.7939

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0950 1.0850 1.0985 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》德國12月IFO商業景氣指數不升反跌，由87.3降至86.4，差過預期。12月份美國住宅建築商的信心略有上升，全美住宅建築商協會(NAHB)與富國銀行合作的建築商信心指數從11月的34上升至37。美匯指數於102以上窄幅波動，聖誕假期臨近開始影響入市氣氛。日本央行今日(19日)議息後維持利率不變，亦無改變前瞻性指引，大致符合市場預期。美元兌日圓應聲反彈上143.75附近。執筆時央行行長植田和男正發表講話，指會耐心保持寬鬆貨幣政策，有需要時會加大寬鬆力度；此外，行長表示仍需評估物價是否上漲，認為明年將看到工資增長的積極表現，實現2%通脹目標的機會更大，這將為取消負利率打開大門。整體而言未見到行長對未來貨幣政策正常化有明確的說法，美元兌日圓在144以下反覆波動。近期美元反彈一直受制於10天平均線，現時在144.10，值得關注，仍然建議高沽美元買日圓。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。