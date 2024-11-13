19/12/2023 18:13

《真知灼見－溫灼培》中東起風雲，油價見異動

《真知灼見》中東地緣局勢出現了新變化，其影響估計輕則導致油價低位反彈，重則甚至會使歐美通脹再度升溫，令美國聯儲局難以在明年迅速減息。

事緣位於也門的胡塞武裝組織(Houthi)對紅海航道的威脅加劇。據了解，有好幾艘貨輪因此遇襲，使不少歐美船公司為保安全，已宣布不敢把從亞洲或東非的貨物經紅海上蘇彝士運河運往歐洲，改為繞過非洲好望角到歐洲。當然，這樣做將會大大提升當中的運輸成本。而事實上，就算船公司願意駛經紅海，據了解保險費亦已大大提升。雖說這看似是歐洲的問題，但全球經濟是環扣環，如歐洲整體物價成本上漲，相信美國亦將難獨善其身。

為應對上述情況，美國國防部長奧斯汀宣布，美國正與多國組織一支海軍特遣隊，以保護在紅海水域航行的商船。據了解，不少北約國家包括英國、加拿大、法國及意大利等，都宣布會支持該計劃，並派遣部隊到紅海作聯合巡邏。就讓我們密切留意上述事態發展，看看紅海航道能否早日暢通。現最令人擔心是一旦區內爆發戰爭，將會推升油價及改變全球本已見到回落的通脹形勢。反觀油價，周一（18日）晚所見，紐約期油價一度高見74.26元（美元，下同），最後以72.47元收市，略升1.04元或1.5%。至於現貨金價，周二（19日）於亞洲市場則繼續保持於2027元水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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