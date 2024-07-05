20/12/2023 16:25
《美元走勢－羅明立》歐元1.1020/50阻力仍要留意
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.67
|144.01
|143.38
|歐元/美元
|1.0957
|1.0975
|1.0955
|英鎊/美元
|1.2712
|1.2727
|1.2710
|美元/瑞郎
|0.8615
|0.8618
|0.8606
|美元/港元
|7.8037
|7.8047
|7.7981
《美元走勢》美國11月營建許可按月跌2.5%，符合預期，新屋開工則異常強勁，按月升14.8%，年化總數達到156萬間。儘管抵押貸款利率的急升抑制了過去幾個月的新屋建造活動，但市場仍受到二手房供應嚴重短缺的支持而做好。加拿大11月CPI維持於3.1%，高於市場預期的2.9%，核心CPI則按年升3.9%。昨日(19日)美匯指數反覆下跌，失守102水平。雖然繼續有官員嘗試淡化降息預期，但市場相信只要通脹保持回落勢頭，美聯儲將願意提早減息。
根據歐洲央行(ECB)管理委員會委員維勒魯瓦的說法，預計歐元區通貨脹最遲於2025年回到2%，同時暗示明年可能會發生降息。不過，亦有官員保持謹慎態度，強調通脹仍高，要維持利率於現水平一段時間。歐元再次逼近1.10，上方1.1020/50阻力仍然要留意。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0920
|1.1020
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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