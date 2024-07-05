20/12/2023 16:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.67 144.01 143.38 歐元/美元 1.0957 1.0975 1.0955 英鎊/美元 1.2712 1.2727 1.2710 美元/瑞郎 0.8615 0.8618 0.8606 美元/港元 7.8037 7.8047 7.7981

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0920 1.1020 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國11月營建許可按月跌2.5%，符合預期，新屋開工則異常強勁，按月升14.8%，年化總數達到156萬間。儘管抵押貸款利率的急升抑制了過去幾個月的新屋建造活動，但市場仍受到二手房供應嚴重短缺的支持而做好。加拿大11月CPI維持於3.1%，高於市場預期的2.9%，核心CPI則按年升3.9%。昨日(19日)美匯指數反覆下跌，失守102水平。雖然繼續有官員嘗試淡化降息預期，但市場相信只要通脹保持回落勢頭，美聯儲將願意提早減息。根據歐洲央行(ECB)管理委員會委員維勒魯瓦的說法，預計歐元區通貨脹最遲於2025年回到2%，同時暗示明年可能會發生降息。不過，亦有官員保持謹慎態度，強調通脹仍高，要維持利率於現水平一段時間。歐元再次逼近1.10，上方1.1020/50阻力仍然要留意。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。