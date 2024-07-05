21/12/2023 16:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.20 143.44 142.81 歐元/美元 1.0950 1.0956 1.0942 英鎊/美元 1.2635 1.2651 1.2630 美元/瑞郎 0.8625 0.8629 0.8612 美元/港元 7.8063 7.8079 7.8036

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2670 1.2550 1.2720 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月份消費者信心指數攀升至110.7，為自7月以來的最高水平，而11月的指數則經過修訂下調至101.0，原值為102.0。國民對當前和未來商業狀況以及勞動力市場的展望較前樂觀，可能有助於在明年初為經濟提供支持。此外，11月份成屋銷售按月增長0.8%，季節性因素調整後年率達到382萬戶，結束了連續五個月下降的趨勢。星期三(20日)，美元指數為上漲，繼續在102附近窄幅波動。英國公布的11月消費者物價指數(CPI)按年上漲3.9%，創下自2021年9月以來的最低增幅。核心通脹也降至5.1%。與此同時，截至10月的過去十二個月內，英國房價出現了2011年10月以來的最大年度跌幅，下降了1.2%。由於英國通脹低於預期，市場猜測英國央行(BOE)可能提前開始降息，而利率期貨顯示BOE最早可能在明年3月降息，英鎊跌回1.26低位，1.2680有阻力。美匯在101.50附近應有支持，可小注博反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。