21/12/2023 16:34
《美元走勢－羅明立》預期3月降息，英鎊跌回1.26低位
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.20
|143.44
|142.81
|歐元/美元
|1.0950
|1.0956
|1.0942
|英鎊/美元
|1.2635
|1.2651
|1.2630
|美元/瑞郎
|0.8625
|0.8629
|0.8612
|美元/港元
|7.8063
|7.8079
|7.8036
《美元走勢》美國12月份消費者信心指數攀升至110.7，為自7月以來的最高水平，而11月的指數則經過修訂下調至101.0，原值為102.0。國民對當前和未來商業狀況以及勞動力市場的展望較前樂觀，可能有助於在明年初為經濟提供支持。此外，11月份成屋銷售按月增長0.8%，季節性因素調整後年率達到382萬戶，結束了連續五個月下降的趨勢。星期三(20日)，美元指數為上漲，繼續在102附近窄幅波動。
英國公布的11月消費者物價指數(CPI)按年上漲3.9%，創下自2021年9月以來的最低增幅。核心通脹也降至5.1%。與此同時，截至10月的過去十二個月內，英國房價出現了2011年10月以來的最大年度跌幅，下降了1.2%。由於英國通脹低於預期，市場猜測英國央行(BOE)可能提前開始降息，而利率期貨顯示BOE最早可能在明年3月降息，英鎊跌回1.26低位，1.2680有阻力。美匯在101.50附近應有支持，可小注博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2670
|1.2550
|1.2720
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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