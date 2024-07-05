22/12/2023 16:01

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.10230 1.0900 1.1070 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周美國初次申領失業救濟人數略微增加，為23.9865萬人，美國第三季度國內生產總值(GDP)終值為4.9%，較之前的5.2%略有下降。美匯指數跌至101.76，繼續尋底。歐元曾經升上1.10水準，留意1.1020/50阻力，可小注做空。據《日經新聞》報導，政府最新預測顯示，2024財政年日本居民收入增長將超過通貨膨脹。根據日本內閣府半年一次的經濟展望，2023/24財政年實際經濟增長率上調至1.6%，受益於入境旅遊和汽車產量的復甦，外部需求對整體增長的貢獻為1.4%。市場仍然相信日本央行在明年初會結束負利率政策，日圓仍有回升空間。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。