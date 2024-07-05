22/12/2023 16:01
《美元走勢－羅明立》明年初料結束負利率，日圓仍有回升空間
《美元走勢》上周美國初次申領失業救濟人數略微增加，為23.9865萬人，美國第三季度國內生產總值(GDP)終值為4.9%，較之前的5.2%略有下降。美匯指數跌至101.76，繼續尋底。歐元曾經升上1.10水準，留意1.1020/50阻力，可小注做空。
據《日經新聞》報導，政府最新預測顯示，2024財政年日本居民收入增長將超過通貨膨脹。根據日本內閣府半年一次的經濟展望，2023/24財政年實際經濟增長率上調至1.6%，受益於入境旅遊和汽車產量的復甦，外部需求對整體增長的貢獻為1.4%。市場仍然相信日本央行在明年初會結束負利率政策，日圓仍有回升空間。
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
據《日經新聞》報導，政府最新預測顯示，2024財政年日本居民收入增長將超過通貨膨脹。根據日本內閣府半年一次的經濟展望，2023/24財政年實際經濟增長率上調至1.6%，受益於入境旅遊和汽車產量的復甦，外部需求對整體增長的貢獻為1.4%。市場仍然相信日本央行在明年初會結束負利率政策，日圓仍有回升空間。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.10230
|1.0900
|1.1070
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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