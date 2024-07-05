27/12/2023 15:49

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.54 142.84 142.29 歐元/美元 1.1043 1.1044 1.1028 英鎊/美元 1.2733 1.2733 1.2716 美元/瑞郎 0.8536 0.8545 0.8528 美元/港元 7.8098 7.8178 7.8068

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1030 1.0910 1.1070 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二(26日)，歐洲大部分主要市場仍然休市，導致交易淡靜，流動性降低。11月通貨膨脹率首次下降至3%以下，強化了市場對美聯儲明年初降息的預期，將美元指數拉低至101.47水準，創下五個月的新低。美國11月通貨膨脹率首次下降，降至3%以下，加強了市場對美國聯邦準備理事會(FED)明年初降息的預期。根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，交易商認為FED在明年3月降息的概率為85%，導致美元指數持續下行，留意101.50應有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。