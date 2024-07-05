27/12/2023 15:49
《美元走勢－羅明立》美匯持續下行，101.50應有支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.54
|142.84
|142.29
|歐元/美元
|1.1043
|1.1044
|1.1028
|英鎊/美元
|1.2733
|1.2733
|1.2716
|美元/瑞郎
|0.8536
|0.8545
|0.8528
|美元/港元
|7.8098
|7.8178
|7.8068
《美元走勢》周二(26日)，歐洲大部分主要市場仍然休市，導致交易淡靜，流動性降低。11月通貨膨脹率首次下降至3%以下，強化了市場對美聯儲明年初降息的預期，將美元指數拉低至101.47水準，創下五個月的新低。
美國11月通貨膨脹率首次下降，降至3%以下，加強了市場對美國聯邦準備理事會(FED)明年初降息的預期。根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，交易商認為FED在明年3月降息的概率為85%，導致美元指數持續下行，留意101.50應有支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1030
|1.0910
|1.1070
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。