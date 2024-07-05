28/12/2023 16:10

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.09 141.67 141.07 歐元/美元 1.1112 1.1123 1.1102 英鎊/美元 1.2811 1.2816 1.2797 美元/瑞郎 0.8403 0.8429 0.8394 美元/港元 7.8137 7.8144 7.8091

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1130 1.1010 1.1170 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國零售銷售額增長3.1%，低於市場預期，也不及去年7.6%的增幅。這凸顯了利率上升和通脹給消費支出帶來壓力。根據數據顯示，里士滿聯邦儲備銀行12月綜合、服務業和製造業貨運指數分別降至-11、0和-17。現時市場預期美國經濟將出現溫和衰退，而美聯儲(FED)可能在明年第一季就開始降息，美國十年期國債孳息肉率曾經跌穿3.8%，觸及7月24日以來的最低水準。美元指數大幅下跌，失守101。歐元升穿1.11關口。英國11月消費物價指數(CPI)按年意外放緩至3.9%，創下近兩年多來的低位。這引發市場對英格蘭銀行明年需大幅減息的預期，繼續制約英鎊表現。由於市場預期英國通脹率相對較高，英格蘭銀行將無法像美聯儲和歐洲央行大幅降息，拉大了英國公債收益率與美國和歐洲公債券收益率之間的差距，推升鎊美至1.2802高點，創下近五個月來新高。美元持續疲弱，但年底假期令交投淡靜，美匯指數100大關應可守住。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。