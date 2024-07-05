28/12/2023 16:10
《美元走勢－羅明立》美匯失守101，100大關應可守住
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.09
|141.67
|141.07
|歐元/美元
|1.1112
|1.1123
|1.1102
|英鎊/美元
|1.2811
|1.2816
|1.2797
|美元/瑞郎
|0.8403
|0.8429
|0.8394
|美元/港元
|7.8137
|7.8144
|7.8091
《美元走勢》美國零售銷售額增長3.1%，低於市場預期，也不及去年7.6%的增幅。這凸顯了利率上升和通脹給消費支出帶來壓力。根據數據顯示，里士滿聯邦儲備銀行12月綜合、服務業和製造業貨運指數分別降至-11、0和-17。現時市場預期美國經濟將出現溫和衰退，而美聯儲(FED)可能在明年第一季就開始降息，美國十年期國債孳息肉率曾經跌穿3.8%，觸及7月24日以來的最低水準。美元指數大幅下跌，失守101。歐元升穿1.11關口。
英國11月消費物價指數(CPI)按年意外放緩至3.9%，創下近兩年多來的低位。這引發市場對英格蘭銀行明年需大幅減息的預期，繼續制約英鎊表現。由於市場預期英國通脹率相對較高，英格蘭銀行將無法像美聯儲和歐洲央行大幅降息，拉大了英國公債收益率與美國和歐洲公債券收益率之間的差距，推升鎊美至1.2802高點，創下近五個月來新高。美元持續疲弱，但年底假期令交投淡靜，美匯指數100大關應可守住。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1130
|1.1010
|1.1170
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。