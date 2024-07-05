29/12/2023 15:56

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.32 141.66 141.21 歐元/美元 1.1068 1.1084 1.1060 英鎊/美元 1.2762 1.2770 1.2723 美元/瑞郎 0.8429 0.8449 0.8421 美元/港元 7.8130 7.8178 7.8108

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1100 1.0980 1.1150 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周首次申請失業救濟人數上升，顯示第四季度就業市場繼續減緩。截至12月23日當周，首次申請失業救濟人數增加1.2萬，達到21.8萬人，高於預測的21萬人；續請失業救濟人數增加1.4萬，達到187.5萬。全美不動產協會(NAR)發布的數據顯示，11月成屋待完成銷售指數較上個月持平，為71.6，同比下降5.2%。這表明，儘管最常見的房屋貸款利率下降，但購房需求復甦較為緩慢。美匯指數昨日(28日)跌至100.60附近顯著反彈，重上101水平，出現單日轉向，美國十年期公債收益率上升，為美元提供了支撐。市場全面押注明年全球將快速降息，導致債券收益率降至自6月以來的最低水平。歐洲央行(ECB)管理委員會委員霍爾茨曼表示，儘管ECB已結束了史無前例的十次連續加息，但現在談論降息為時過早，2024年的降息仍未確定。由於市場仍認為歐洲經濟狀況不穩定，關注ECB未來的利率走勢，預計在明年3月的ECB會議上，降息的可能性約為70%，且明年的降息幅度可能超過165個基點。技術面顯示，1.1150阻力大，可能要先行整固。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。