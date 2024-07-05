29/12/2023 15:56
《美元走勢－羅明立》歐元1.1150阻力大，或要先行整固
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.32
|141.66
|141.21
|歐元/美元
|1.1068
|1.1084
|1.1060
|英鎊/美元
|1.2762
|1.2770
|1.2723
|美元/瑞郎
|0.8429
|0.8449
|0.8421
|美元/港元
|7.8130
|7.8178
|7.8108
《美元走勢》美國上周首次申請失業救濟人數上升，顯示第四季度就業市場繼續減緩。截至12月23日當周，首次申請失業救濟人數增加1.2萬，達到21.8萬人，高於預測的21萬人；續請失業救濟人數增加1.4萬，達到187.5萬。全美不動產協會(NAR)發布的數據顯示，11月成屋待完成銷售指數較上個月持平，為71.6，同比下降5.2%。這表明，儘管最常見的房屋貸款利率下降，但購房需求復甦較為緩慢。美匯指數昨日(28日)跌至100.60附近顯著反彈，重上101水平，出現單日轉向，美國十年期公債收益率上升，為美元提供了支撐。
市場全面押注明年全球將快速降息，導致債券收益率降至自6月以來的最低水平。歐洲央行(ECB)管理委員會委員霍爾茨曼表示，儘管ECB已結束了史無前例的十次連續加息，但現在談論降息為時過早，2024年的降息仍未確定。由於市場仍認為歐洲經濟狀況不穩定，關注ECB未來的利率走勢，預計在明年3月的ECB會議上，降息的可能性約為70%，且明年的降息幅度可能超過165個基點。技術面顯示，1.1150阻力大，可能要先行整固。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1100
|1.0980
|1.1150
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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