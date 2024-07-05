08/01/2024 17:10

《匯市俊言－熊俊傑》瑞士通脹回升，瑞郎短線看好

《匯市俊言》美國上周五（5日）公布了12月非農就業報告，11月非農就業增加人數從19.9萬人向下修正至17.3萬人，12月就業人數則意外地增加21.6萬人，較市場預期為高；平均時薪從4.0%升至4.1%，失業率就維持在3.7%。整體而言，報告相當正面，向市場人士對美國勞工市場提供信心。不過，在正面數據背後，有兩個信息我們需要留意。



首先，在聖誕假期期間，交投大減，減息預期高漲。美匯指數(DXY)曾一度跌至100.6，RSI跌穿30，現超賣訊號。現時數據亮麗，就業人數及工資同步上升，為投資者營造了通脹壓力加大的一個印象。美國通脹放緩速度下降，又會令美國聯儲局減息時間延後，高息環境延長，美元下行壓力減少。這可以為美元在短線上提供上行動力。



然而，當忘記上周五的單一數據，後退一步拉長時間來看，過去兩個月的就業數據共被下調了7.1萬，而非農就業人數的3個月平均值依然保持2022年開始的放緩趨勢。此外，平均工作時數從34.4小時降至34.3小時，及參與率從62.8%下降至62.5%，都可以了解到，美國就業市場雖然保持彈性，但增速明顯正在減慢。



在目前的經濟環境下，美國有可能實現軟著陸。但萬一「黑天鵝」突擊來襲，下半年經濟衰退風險就不能排除。最新公布的ISM美國服務業採購經理指數(PMI)就由52.7跌至50.6，大幅低過市場預期的52.6。即使製造業PMI回升至47.4，但已是第14個月處於收縮水平。因此，美國加息才剛被「暫停」，過早預計聯儲局何時採取下一步貨幣政策調整，如鮑威爾所言，確實言之尚早。



另一方面，瑞士剛剛（8日）公布了最新的消費者物價指數(CPI)和零售銷售數據，CPI按年及按月分別由1.4%及-0.2%升至1.7%及0%，漲幅大過預期；而零售銷售升幅同樣高過預期，由按月收縮0.3%轉為增長0.7%。瑞士經濟表現理想，但政治風險較美國為低。美元兌瑞士法郎(USD/CHF)最近曾在低位0.84有反彈，但仍然無法企穩於0.87以上，短線依然看好瑞郎（即USD/CHF存在下行壓力），短期或再試0.84。投資者可留意周三公布的12月瑞士製造業採購經理指數(PMI)，市場目前估計數據向好。《摩石證券業務拓展總監 熊俊傑》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。