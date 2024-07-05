08/01/2024 16:05

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.46 144.66 144.09 歐元/美元 1.0943 1.0953 1.0930 英鎊/美元 1.2712 1.2731 1.2698 美元/瑞郎 0.8491 0.8522 0.8508 美元/港元 7.8080 7.8109 7.8059

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0950 1.0870 1.0975 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2740 1.2640 1.2790 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月非農就業人數超預期增加21.6萬人，失業率保持在3.7%的低位，同時平均時薪增長亦好過預期，按年由4%增加至4.1%。數據反映就業市場仍然穩定，削弱投資者對美聯儲局提前降息的預期，美元一度大幅上升，美國10年期國債孳息率升穿4.1%。隨後受ISM服務業數據疲弱影響，美匯急速回落，全日高低波幅超過200點。美國財長耶倫繼續對經濟前景表示樂觀，指目前已實現軟著陸，通脹繼續放緩，經濟也表現強韌。但市場仍然預期美聯儲局今年貨幣政策會明顯放鬆，103以上阻力大。歐元區12月CPI按年增長反彈至2.9%，雖略低於預期但仍大幅高於前值的2.4%，核心CPI則繼續由4.2%放緩至3.9%。由於去年氣候變化造成的糧食減產，以及中東局勢的持續升溫，可能導致歐元區通脹短期內難以回落，但經濟持續疲弱，或令歐洲央行更難制定貨幣政策，區內經濟復蘇將舉步維艱，歐元匯價升幅可能受限。上周五(5日)歐元跌至1.0875，接近50天線的1.0867，可留意此水平的支持，上方需突破1.1050以改善走勢。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。