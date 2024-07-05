08/01/2024 16:05
《美元走勢－羅明立》歐元上方需突破1.1050以改善走勢
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.46
|144.66
|144.09
|歐元/美元
|1.0943
|1.0953
|1.0930
|英鎊/美元
|1.2712
|1.2731
|1.2698
|美元/瑞郎
|0.8491
|0.8522
|0.8508
|美元/港元
|7.8080
|7.8109
|7.8059
《美元走勢》美國12月非農就業人數超預期增加21.6萬人，失業率保持在3.7%的低位，同時平均時薪增長亦好過預期，按年由4%增加至4.1%。數據反映就業市場仍然穩定，削弱投資者對美聯儲局提前降息的預期，美元一度大幅上升，美國10年期國債孳息率升穿4.1%。隨後受ISM服務業數據疲弱影響，美匯急速回落，全日高低波幅超過200點。美國財長耶倫繼續對經濟前景表示樂觀，指目前已實現軟著陸，通脹繼續放緩，經濟也表現強韌。但市場仍然預期美聯儲局今年貨幣政策會明顯放鬆，103以上阻力大。
歐元區12月CPI按年增長反彈至2.9%，雖略低於預期但仍大幅高於前值的2.4%，核心CPI則繼續由4.2%放緩至3.9%。由於去年氣候變化造成的糧食減產，以及中東局勢的持續升溫，可能導致歐元區通脹短期內難以回落，但經濟持續疲弱，或令歐洲央行更難制定貨幣政策，區內經濟復蘇將舉步維艱，歐元匯價升幅可能受限。上周五(5日)歐元跌至1.0875，接近50天線的1.0867，可留意此水平的支持，上方需突破1.1050以改善走勢。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0950
|1.0870
|1.0975
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2740
|1.2640
|1.2790
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。