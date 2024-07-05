08/01/2024 17:49

《廣匯論勢－鄭廣復》天災無阻圓匯強勢，鎊匯料下試250日線

《廣匯論勢》美國12月就業報告顯示，非農職位在上月增加21.6萬，除較市場預期及11月向下修訂值為佳之外，亦是2023年6月以來首次多過20萬，失業率亦維持在3.7%，市場估計微升至3.8%。另外，12月平均時薪按年升幅由4%輕微擴大至4.1%，市場則預期收窄至3.9%。

雖然就業數據公布後，美元匯價一度急升，歐元兌美元跌至1.087的即市低位，但迅速反彈，最高曾見1.0999，創即市新高。美元兌日圓亦一度升近146，惟同樣迅即回落，最低跌至143.82。英鎊兌美元在美國就業數據公布後急挫至1.2611，其後回升，最高升至1.2771。



*市場聚焦聯儲局年內減息幅度*



上周五(5日)加拿大亦公布了12月份就業數據，由於全職就業人口減少2.35萬個，即使兼職就業人口增加2.36萬，整體就業人口亦僅增100個，失業率則維持在5.8%。然而，加元並未受到加拿大疲弱的就業數據打擊，從小時圖所見，美元兌加元高見1.3399後大幅回落至1.3360，在小時圖形成射擊之星，其後進一步跌至1.3288後逐步收反彈。從上述非美貨幣的表現可見，市場焦點顯然是聯儲局今年將轉向逐步減息的鴿派貨幣政策，再好的經濟數據都不會改變聯儲局，或市場對聯儲局今年減息的預期。



*就業數據理想存在節日效應*



單看12月份整體新增非農職位及失業率，確實令人認為美國就業職位保持穩定增長，但12月的數據有聖誕節及新年的節日效應，零售貿易的就業職位變動，就在11月減少2.44萬後，12月增加1.74萬個，消遣及酒店住宿方面的就業職位亦增加了4萬（11月增加1.2萬）。不過，汽車及零售相關職位則在上月減少了2100個，雖然不多，但與去年11月增加3.11萬個比較有所轉弱。美國就業市場能否維持目前的增長勢頭成疑。

市場對聯儲局今年合共減息六次，每次25基點的預期有點「博大霧」，雖非不可能，但仍要看3及6月份發布的經濟預測有否改變減息幅度預測。除此之外，1月及9月份最不可能減息－2008年以來從未在1月調整利率，9月則是總統大選前最近的議息時間，如按照市場的預測，聯儲局將會在其餘6次議息會議減息，即3月份會議定必會減息！若然通脹率在上半年維持在3%以下，將聯邦基金利率下調1.5厘，到3.75至4厘的可能性才會增加，除非通脹率降至2%以上，否則利率料保持在3%以上，我不期望亦不希望零利率重臨，皆因不會是好事！



*英鎊兌美元呈三頂背馳*



我對歐元匯價的看法沒有太大改變，兌美元仍將受制1.10；英鎊兌美元在今年首個交易日(1月2日)以大陰燭跌穿20日SMA(現約1.2688)收市，至今連日反彈都未能突破當天高位1.2761收市，9RSI亦與日線圖走勢呈三頂背馳，短期下試250日SMA(約1.2460）機會高。

雖然日本在新年之初遭受地震天災，但不可能改變日本央行(BOJ)傾向在今年內結束超寬鬆貨幣政策的立場，投資者須知道貨幣政策並非萬能，不要以為甚麼事都關央行事，就要調整利率、行量寬政策！日本首相岸手文雄已宣布將會投入9600億日圓脤災，更謝絕外界援助。



*圓匯140.60關鍵阻力*



技術上，美元兌日圓在去年11月13日高見151.95後轉跌，12月28日低見140.25，此跌浪之中值為146.10，上周五(5日)美元兌日圓反彈至145.99後受阻回落，兩者相差11點子，可視美元兌日圓的反彈已經「到價」。走勢如此技術性，一是反映投資者並不認為日本地震會刺激美元兌日圓大幅上升，其次是預期美日兩國貨幣政策將逆轉。美元兌日圓月線圖在超買下呈雙頂背馳，20個月SMA(140.60)成為最後支持，我認為最終失守該位，下試去年1月低位127.22的機會較大。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。