09/01/2024 15:58

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.10 144.12 143.43 歐元/美元 1.0955 1.0966 1.0948 英鎊/美元 1.2738 1.2765 1.2733 美元/瑞郎 0.8484 0.8486 0.8464 美元/港元 7.8121 7.8121 7.8082

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2740 1.2640 1.2790 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區11月零售銷售按年下跌1.1%，按月下跌0.3%，跌幅均大於前值，而同日發布的1月Sentix投資者信心指數為-15.8，較12月略為回改善，但差過預期，顯示投資者對歐元區的前景看法仍然黯淡，加上近期由於能源及食品價格高企，帶動通脹回升。不過12月經濟景氣指數由94升至96.4，好於預期及前值，顯示企業和投資者願意增加投資。數據對歐元影響不大，維持1.0950附近窄幅上落。市場消化上周公布的美國經濟數據，多位美聯儲局官員表態加息周期已完結。紐約聯儲調查結果顯示，美國消費者的一年期通脹預期下降至3%，連續第三個月下降。美聯儲局理事鮑曼表示，如果通脹在此期間能持續降溫，可考慮開始降息。而達拉斯聯儲主席Lorie Logan則表示，在金融市場流動性收緊的情況下，局方可能需要放緩縮表的步伐。市場對美聯儲降息的預期稍為升溫，但基於經濟資料的良好勢頭，降息時間有很大的不確定性，美元小幅回軟。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。