09/01/2024 15:58
《美元走勢－羅明立》降息時間很大不確定性，美元小幅回軟
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.10
|144.12
|143.43
|歐元/美元
|1.0955
|1.0966
|1.0948
|英鎊/美元
|1.2738
|1.2765
|1.2733
|美元/瑞郎
|0.8484
|0.8486
|0.8464
|美元/港元
|7.8121
|7.8121
|7.8082
《美元走勢》歐元區11月零售銷售按年下跌1.1%，按月下跌0.3%，跌幅均大於前值，而同日發布的1月Sentix投資者信心指數為-15.8，較12月略為回改善，但差過預期，顯示投資者對歐元區的前景看法仍然黯淡，加上近期由於能源及食品價格高企，帶動通脹回升。不過12月經濟景氣指數由94升至96.4，好於預期及前值，顯示企業和投資者願意增加投資。數據對歐元影響不大，維持1.0950附近窄幅上落。
市場消化上周公布的美國經濟數據，多位美聯儲局官員表態加息周期已完結。紐約聯儲調查結果顯示，美國消費者的一年期通脹預期下降至3%，連續第三個月下降。美聯儲局理事鮑曼表示，如果通脹在此期間能持續降溫，可考慮開始降息。而達拉斯聯儲主席Lorie Logan則表示，在金融市場流動性收緊的情況下，局方可能需要放緩縮表的步伐。市場對美聯儲降息的預期稍為升溫，但基於經濟資料的良好勢頭，降息時間有很大的不確定性，美元小幅回軟。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2740
|1.2640
|1.2790
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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