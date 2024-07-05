10/01/2024 16:27
《美元走勢－羅明立》各國幣策明顯分化，短期續利好美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.76
|145.15
|144.31
|歐元/美元
|1.0931
|1.0940
|1.0923
|英鎊/美元
|1.2700
|1.2718
|1.2686
|美元/瑞郎
|0.8523
|0.8535
|0.8518
|美元/港元
|7.8185
|7.8205
|7.8145
《美元走勢》世界銀行在周二(9日)最新發布的《全球經濟展望》報告中預計，2024年全球經濟增長將連續第三年放緩，全球經濟或面臨30年來最差的五年增長。然而美國近期的經濟數據算是一枝獨秀，領先環球各主要經濟體，最新公布的非農就業人數和失業率均好於預期，CPI數據雖略微反彈但仍處低位，顯示美聯儲局的貨幣政策取得顯著成效，美國財長耶倫亦表示美國經濟已經實現軟著陸。美國經濟在利率高企的環境下仍表現強韌，預料美聯儲局無需急於降息，或選擇再觀望多一段時間。市場預期亦隨之變化，支撐美元走強，預料美元指數仍將有上行動力，短期再測試103關口水平。
歐洲方面，昨日發布的歐元區11月失業率為6.4%，低於市場預期和前值，為有記錄以來的最低，表明即使在經濟下滑期間，企業也在正常招聘，為通脹的企穩創造了條件。加上近期因能源和食品價格高企造成通脹的大幅反彈，或使歐洲央行難以提早降息，對已陷於衰退邊緣的歐元區經濟雪上加霜。
最新11月日本勞工現金收入大幅放緩至0.2%，實際工資按年下降3%，均遠差於市場預期，同時亦打壓日本央行快速轉向緊縮的可能。各主要經濟體的數據差異將導致各自貨幣政策有明顯分化，短期將繼續利好美元，利空非美貨幣。建議可以短線維持買入美元，賣出非美貨幣的策略。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0950
|1.0800
|1.1000
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2700
|1.2500
|1.2750
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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