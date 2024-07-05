10/01/2024 16:27

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.76 145.15 144.31 歐元/美元 1.0931 1.0940 1.0923 英鎊/美元 1.2700 1.2718 1.2686 美元/瑞郎 0.8523 0.8535 0.8518 美元/港元 7.8185 7.8205 7.8145

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0950 1.0800 1.1000 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2700 1.2500 1.2750 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》世界銀行在周二(9日)最新發布的《全球經濟展望》報告中預計，2024年全球經濟增長將連續第三年放緩，全球經濟或面臨30年來最差的五年增長。然而美國近期的經濟數據算是一枝獨秀，領先環球各主要經濟體，最新公布的非農就業人數和失業率均好於預期，CPI數據雖略微反彈但仍處低位，顯示美聯儲局的貨幣政策取得顯著成效，美國財長耶倫亦表示美國經濟已經實現軟著陸。美國經濟在利率高企的環境下仍表現強韌，預料美聯儲局無需急於降息，或選擇再觀望多一段時間。市場預期亦隨之變化，支撐美元走強，預料美元指數仍將有上行動力，短期再測試103關口水平。歐洲方面，昨日發布的歐元區11月失業率為6.4%，低於市場預期和前值，為有記錄以來的最低，表明即使在經濟下滑期間，企業也在正常招聘，為通脹的企穩創造了條件。加上近期因能源和食品價格高企造成通脹的大幅反彈，或使歐洲央行難以提早降息，對已陷於衰退邊緣的歐元區經濟雪上加霜。最新11月日本勞工現金收入大幅放緩至0.2%，實際工資按年下降3%，均遠差於市場預期，同時亦打壓日本央行快速轉向緊縮的可能。各主要經濟體的數據差異將導致各自貨幣政策有明顯分化，短期將繼續利好美元，利空非美貨幣。建議可以短線維持買入美元，賣出非美貨幣的策略。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。