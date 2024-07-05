11/01/2024 16:45

《廣匯論勢－鄭廣復》金價慎防3月反轉，1800美元視為強支持

《廣匯論勢》美國上月新增非農職位勝預期，令市場對美聯儲局今年大幅減息的預期降溫。現貨金價在去年12月4日高見每盎司2135美元後，即日大幅倒跌至2030美元收市，最低跌至2020美元，技術上形成穿頭破腳的強烈轉跌形態，其後走勢反覆向下。

雖然金價在12月4日大幅波動，但當天全球最大黃金ETF－SPDR的持倉全無變動，僅在翌日輕微增持2.3噸，更自12月29日起連續五度減持，令持倉量從12月28日的881.71噸，降至本月6日的869.6噸，即總共減持12.11噸。目前利率期貨市場預期，美聯儲局3月份減息25基點的機會率降至為62.7%，5及6月份皆減息25基點的機會率，分別降至46.9%及46.4%，即使預期在7、9及12月減息機會最高，但都低於50%。



*美聯儲局委員亦難測利率變幅*



我認為，對於今年美聯儲局的減息幅度，無人夠膽寫包單最終有多大，就算是美聯儲局委員，他們的預測亦非絕對準確。當局自2022年3月開始加息，而根據當月發布的經濟預測，委員將年內聯邦基金利率目標範圍上限，由0.9厘上調至1.9厘，結果聯邦基金利率在同年12月升到4.25至4.5厘。

我相信背後原因是美國財金官員，尤其從美聯儲局主席一職轉為財長的耶倫，雖然不斷強調高通脹為暫時性現象，但美國整體通脹率在2022年1月已達到7.5%，3月升至8.5%，在利率需要追趕通脹率時，大幅加息無可避免，於是導致美聯儲局「錯誤」預測利率走勢。

然而，投資者應該從耶倫堅持高通脹乃暫時性，而漠視通脹持續大幅高於目標的立場汲取教訓。在投資路上，控制好風險是最重要的，耶倫的表現與一般投資者的行為無異－過分自信、堅持己見、漠視市場發展已經與自己的判斷背馳。因此，投資者應在心理上或實際上設定好止蝕位，制訂最大可承受風險後才入市，而在入市，發現市況發展已經與原來的判斷相反，即使不打算採取反向操作，亦絕不應該在原有方向上加碼，極其量是按原訂計劃，看看自己是否有運，所持倉位沒有中止蝕。



*金價料難突破2135美元*



回說金價，基於上述所講走勢來看，金價突破2135美元的可能性不大，其一是投資者將焦點過分集中在美聯儲局年內減息，其次是美聯儲局資產負債表規模仍大。截至1月3日止，美聯儲局持有的資產規模達76441.45億美元，與2020年3月10日資產規模大幅上漲之前的43119.11億美元比較，仍然增加了77.3%，更莫說要令資產規模返回2008年金融海嘯前的8000多億美元了！

美聯儲局應趁現時通脹率仍然高於2%，以及整體經濟表現穩定及失業率偏低時持續縮表，為未來需要再行量寬時作好準備，但今年是總統大選年，相信美聯儲局會採取偏穩的貨幣政策。鮑威爾多次強調，要令通脹下降，需要經濟增長低於其潛能，以及就業市場略為放緩。



*市場過分憧憬年內美減息調幅*



然而，美聯儲局在12月份議息聲明表示，就業職位增長自去年初以來已有所放緩，但仍然強勁；家庭及企業緊縮的金融及信貸環境或對經濟、招聘及通脹造成影響，但影響程度不確定，美聯儲局委員仍然高度關注通脹風險。由此可見，投資者顯然過分憧憬當局年內的減息幅度，我認為減息6次合共1.5厘的機會不大。

若然美聯儲局在3月份並未減息，又或減息後維持鷹派立場，亦無進一步下調年內聯邦基金利率目標範圍，美元匯價將會走強，而金價將會受壓。從周期性走勢來看，過去十年的3月份，現貨金價多會展開明顯調整浪，若屬於上升浪，踏進3月份就會隨時見頂，然而大幅下調，若屬於下跌浪，則短期底部亦多在3月初出現，然後展開反彈浪。

目前的金價明顯處於上升浪，故推斷金價將於3月11日前後觸頂（料不會突破前高），然後回落。從金價過去的升跌幅度計算，金價其後展開的下跌浪，以3月初的高位計算，跌幅度料介乎13至14%，假設反彈至12月底的高位2088.5美元後，再下跌13%才見底，即跌至1817美元，接近2023年10及2月份低位，跌幅若達14%即見1796美元，亦即輕微試穿上述期間的低位，概括而言，就是金價後市的調整大約以1800美元為重要支持。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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