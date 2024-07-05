11/01/2024 15:58
《美元走勢－羅明立》歐元反彈，關注1.1020/50阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.40
|145.59
|145.28
|歐元/美元
|1.0983
|1.0989
|1.0974
|英鎊/美元
|1.2770
|1.2774
|1.2750
|美元/瑞郎
|0.8497
|0.8504
|0.8491
|美元/港元
|7.8156
|7.8187
|7.8155
《美元走勢》歐美以及英國的貨幣政策制定者分別指減息未是時候，紐約聯儲主席威廉姆斯表示，需要在一段時間內維持緊縮性政策立場，現時距離價格穩定的目標仍然有一段距離，談論減息為時尚早，目前仍需要更多通脹降溫的證據。歐洲央行執委施納貝爾及英倫銀行行長對通脹亦有接近的看法。上周美國的非農就業數顯示勞動力市場保持良好的韌性，反映美國經濟仍然健康增長，故通脹未必會在短期回落至美聯儲的2%目標，官員們也在近期紛紛為減息預期降溫，退出縮表的時間可能早於減息。今晚(11日)美國會發表12月份的消費物價指數(CPI)，還有上周初次申領失業救濟人數，美匯反覆偏軟，回落至102附近。
歐洲央行副行長德金多斯昨日(10日)表示，通脹回落的過程預計會在今年放緩，暗示歐央行不會很快降息，同時警告經濟可能會繼續低迷。考慮到區內面臨經濟衰退的風險，但通脹仍然偏高，歐央貨幣政策將陷入進退兩難的困局。歐元周三小幅反彈，關注1.1020/50阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2760
|1.2640
|1.2790
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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