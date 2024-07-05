11/01/2024 15:58

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.40 145.59 145.28 歐元/美元 1.0983 1.0989 1.0974 英鎊/美元 1.2770 1.2774 1.2750 美元/瑞郎 0.8497 0.8504 0.8491 美元/港元 7.8156 7.8187 7.8155

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2760 1.2640 1.2790 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐美以及英國的貨幣政策制定者分別指減息未是時候，紐約聯儲主席威廉姆斯表示，需要在一段時間內維持緊縮性政策立場，現時距離價格穩定的目標仍然有一段距離，談論減息為時尚早，目前仍需要更多通脹降溫的證據。歐洲央行執委施納貝爾及英倫銀行行長對通脹亦有接近的看法。上周美國的非農就業數顯示勞動力市場保持良好的韌性，反映美國經濟仍然健康增長，故通脹未必會在短期回落至美聯儲的2%目標，官員們也在近期紛紛為減息預期降溫，退出縮表的時間可能早於減息。今晚(11日)美國會發表12月份的消費物價指數(CPI)，還有上周初次申領失業救濟人數，美匯反覆偏軟，回落至102附近。歐洲央行副行長德金多斯昨日(10日)表示，通脹回落的過程預計會在今年放緩，暗示歐央行不會很快降息，同時警告經濟可能會繼續低迷。考慮到區內面臨經濟衰退的風險，但通脹仍然偏高，歐央貨幣政策將陷入進退兩難的困局。歐元周三小幅反彈，關注1.1020/50阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。