11/01/2024 10:27

《真知灼見－溫灼培》比特幣普及意味甚麼？

《真知灼見》美國證券交易委員會(SEC)周三（10日）宣布，批准美國首批比特幣現貨交易所買賣基金ETF上市，這一決定將允許普通投資者像買賣股票和共同基金一樣方便地買賣比特幣。由於比特幣向來被視為黃金的替代品，其買賣變得便利，或會搶走部分原本流入黃金的資金。一點必須理解，黃金主要有三大功能：首飾、投資及儲備，當然也有小量工業用途，但這比重較小。至於比特幣的普及其對黃金的影響，主要是在削弱黃金在投資方面的需求，但就今早（11日）所見，現貨金價未見異樣，報2027美元。



*比特幣普及，除不利黃金也不利美元*



事實上，美國政府一直是不想比特幣普及，擔心比特幣一旦普及，會動搖美元地位。美元作為全球主要貨幣，而美元的供應權又在美國聯儲局手上，聯儲局可透過對美元的供應，影響全球經濟。但如比特幣有一天變得普及，市場開始相信比特幣多於供應不斷超發的美元，這樣將會削弱美元的影響力，甚至有損美元地位，也不利美元前景，而這並不符合美國利益。不過，可能是見到這些年比特幣本身也愈來愈普及，阻攔也阻不了，所以才順水推舟容許比特幣ETF在美國上市。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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