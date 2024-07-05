12/01/2024 16:14
《美元走勢－羅明立》美匯未擺脫上落範圍，103阻力仍大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.26
|145.40
|144.83
|歐元/美元
|1.0974
|1.0985
|1.0961
|英鎊/美元
|1.2772
|1.2785
|1.2754
|美元/瑞郎
|0.8522
|0.8536
|0.8508
|美元/港元
|7.8179
|7.8189
|7.8157
《美元走勢》最新公布的美國消費物價指數(CPI)顯示美國通脹未有繼續回落，12月CPI按年上升3.4%，按月上漲0.3%，均高於市場預期及前值；核心CPI按年升3.9%，按月升0.3%，同樣高於預期。市場認為資料不太可能改變美聯儲局近期的政策前景，對3月和5月降息的可能性預期下降。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，3月降息可能為時過早，還需要維持限制性利率，需要更多通脹降低的證據以支持降息。不過，美匯指數仍然未能擺脫近期的上落範圍，103阻力仍大。
歐洲央行管委Vujcic周四(11日)表示，不排除歐洲央行單次降息0.5%的可能，但降息的時間點和幅度都取決於區內經濟數據。能源價格上漲，將在未來數年抑制GDP。最新數據顯示，歐元區CPI從11月的2.4%回升至12月的2.9%，顯示歐央行距離市場激進的降息預期仍有一段距離。但歐元區經濟陷於衰退邊緣，令歐元升幅受限，1.10以上有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2760
|1.2640
|1.2790
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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