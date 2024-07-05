12/01/2024 16:14

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.26 145.40 144.83 歐元/美元 1.0974 1.0985 1.0961 英鎊/美元 1.2772 1.2785 1.2754 美元/瑞郎 0.8522 0.8536 0.8508 美元/港元 7.8179 7.8189 7.8157

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2760 1.2640 1.2790 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》最新公布的美國消費物價指數(CPI)顯示美國通脹未有繼續回落，12月CPI按年上升3.4%，按月上漲0.3%，均高於市場預期及前值；核心CPI按年升3.9%，按月升0.3%，同樣高於預期。市場認為資料不太可能改變美聯儲局近期的政策前景，對3月和5月降息的可能性預期下降。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，3月降息可能為時過早，還需要維持限制性利率，需要更多通脹降低的證據以支持降息。不過，美匯指數仍然未能擺脫近期的上落範圍，103阻力仍大。歐洲央行管委Vujcic周四(11日)表示，不排除歐洲央行單次降息0.5%的可能，但降息的時間點和幅度都取決於區內經濟數據。能源價格上漲，將在未來數年抑制GDP。最新數據顯示，歐元區CPI從11月的2.4%回升至12月的2.9%，顯示歐央行距離市場激進的降息預期仍有一段距離。但歐元區經濟陷於衰退邊緣，令歐元升幅受限，1.10以上有阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。