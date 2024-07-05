15/01/2024 15:16
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓50天線146附近仍有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.40
|145.30
|144.95
|歐元/美元
|1.0966
|1.0968
|1.0949
|英鎊/美元
|1.2758
|1.2766
|1.2732
|美元/瑞郎
|0.8527
|0.8536
|0.8522
|美元/港元
|7.8202
|7.8203
|7.8172
《美元走勢》上周五(12日)公布的美國12月核心生產物價指數(PPI)增長繼續放緩，按年升1%，核心指數升1.8%，全部弱於預期，表現跟早前略為回升的CPI有異，美國通脹反彈情況仍需觀察，美元震盪走低。市場對聯儲局在3月份開始降息仍然保持預期，現時利率期貨市場顯示有七成機會降息，但美聯儲局官員近期的講話偏強硬，始終對市場造成壓力，難以肯定局方的降息時間。美元亦繼續窄幅波動，持續在102關口附近上落。
媒體援引知情人士消息稱，日本央行官員在本月的貨幣政策會議上，可能會討論下調對通脹和經濟增長的預測，其中CPI預期從2.8%下調至2.5%左右。而考慮到第三季經濟的表現情況，亦可能會下調2024年的經濟增長預測，意味著央行短期未必會調整目前的超寬鬆貨幣政策，或需要更多證據確保工資和物價保持增長。日圓短期上升有機會受限，但美元兌日圓在50天平均線146附近仍然有阻力，不妨小注博短期回升至144.50或143.50。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2760
|1.2640
|1.2790
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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