15/01/2024 15:16

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.40 145.30 144.95 歐元/美元 1.0966 1.0968 1.0949 英鎊/美元 1.2758 1.2766 1.2732 美元/瑞郎 0.8527 0.8536 0.8522 美元/港元 7.8202 7.8203 7.8172

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2760 1.2640 1.2790 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(12日)公布的美國12月核心生產物價指數(PPI)增長繼續放緩，按年升1%，核心指數升1.8%，全部弱於預期，表現跟早前略為回升的CPI有異，美國通脹反彈情況仍需觀察，美元震盪走低。市場對聯儲局在3月份開始降息仍然保持預期，現時利率期貨市場顯示有七成機會降息，但美聯儲局官員近期的講話偏強硬，始終對市場造成壓力，難以肯定局方的降息時間。美元亦繼續窄幅波動，持續在102關口附近上落。媒體援引知情人士消息稱，日本央行官員在本月的貨幣政策會議上，可能會討論下調對通脹和經濟增長的預測，其中CPI預期從2.8%下調至2.5%左右。而考慮到第三季經濟的表現情況，亦可能會下調2024年的經濟增長預測，意味著央行短期未必會調整目前的超寬鬆貨幣政策，或需要更多證據確保工資和物價保持增長。日圓短期上升有機會受限，但美元兌日圓在50天平均線146附近仍然有阻力，不妨小注博短期回升至144.50或143.50。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。