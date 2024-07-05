16/01/2024 15:52
《美元走勢－羅明立》歐元區經濟下滑，1.0880不容有失
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.16
|146.28
|145.80
|歐元/美元
|1.0911
|1.0932
|1.0909
|英鎊/美元
|1.2665
|1.2699
|1.2663
|美元/瑞郎
|0.8600
|0.8605
|0.8564
|美元/港元
|7.8220
|7.8243
|7.8215
《美元走勢》周一(15日)為美國馬丁路德金日假期，缺乏重要消息和經濟數據指引，市場交投清淡。美國股市及債市休市，美元維持窄幅波動走勢。中東地緣政治局勢持續緊張，但資金流入美元為主，避險貨幣日圓及瑞郎未見受惠，非美貨幣普通走低。上周美國發表的通脹數據表現並不一致，未來通脹表現存在變數，個人更擔心回升的可能，加上美聯儲局官員近期較多的為降息預期潑冷水，有利美元反彈，留意103附近的阻力。
歐元區最大經濟體德國第四季GDP收縮0.3%，但第三季GDP由收縮上修至0%，避過了連續兩季度收縮，進入技術性衰退的情況，但全年GDP仍然下滑0.3%。不過，仍有歐洲央行官員繼續警告，指現在考慮降息為時過早，地緣政治風險和通脹高企，不保證歐央行今年一定會降息。然而隨歐元區經濟下滑，貨幣政策未必對匯價帶來長期支持，1.0880不容有失。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0900
|1.0980
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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