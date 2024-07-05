16/01/2024 15:52

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.16 146.28 145.80 歐元/美元 1.0911 1.0932 1.0909 英鎊/美元 1.2665 1.2699 1.2663 美元/瑞郎 0.8600 0.8605 0.8564 美元/港元 7.8220 7.8243 7.8215

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0900 1.0980 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(15日)為美國馬丁路德金日假期，缺乏重要消息和經濟數據指引，市場交投清淡。美國股市及債市休市，美元維持窄幅波動走勢。中東地緣政治局勢持續緊張，但資金流入美元為主，避險貨幣日圓及瑞郎未見受惠，非美貨幣普通走低。上周美國發表的通脹數據表現並不一致，未來通脹表現存在變數，個人更擔心回升的可能，加上美聯儲局官員近期較多的為降息預期潑冷水，有利美元反彈，留意103附近的阻力。歐元區最大經濟體德國第四季GDP收縮0.3%，但第三季GDP由收縮上修至0%，避過了連續兩季度收縮，進入技術性衰退的情況，但全年GDP仍然下滑0.3%。不過，仍有歐洲央行官員繼續警告，指現在考慮降息為時過早，地緣政治風險和通脹高企，不保證歐央行今年一定會降息。然而隨歐元區經濟下滑，貨幣政策未必對匯價帶來長期支持，1.0880不容有失。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。