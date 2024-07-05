17/01/2024 17:00

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.88 147.97 147.10 歐元/美元 1.0870 1.0885 1.0855 英鎊/美元 1.2654 1.2658 1.2597 美元/瑞郎 0.8623 0.8635 0.8608 美元/港元 7.8235 7.8264 7.8232

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0890 1.0800 1.0930 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2670 1.2570 1.2700 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局理事沃勒周二(16日)表示，在明確通脹將持續下行以前，都不應急於降息，需謹慎行動，立場跟近期其他官員的表態類似。美債價格在美國假期過後下跌，十年國債孳息率重上4%以上，美元繼續造好。不過，市場仍然預期美聯儲局3月份減息，利率期貨市場顯示有6成機會降息0.25%。昨日加拿大公布12月消費物價指數CPI按年由3.1%加速至3.4%，符合預期；今日(17日)英國剛公布的消費物價指數，都較預期為高，近期多國通脹數據都有回升的情況，要留意其走勢。歐央行管理委員會委員霍爾茲曼日前警告，不能保證今年一定會降息，地緣政治風險和通脹高企可能令利率在今年難以下調。德國央行行長納格爾則稱現在談論降息為時過早，歐央行可能要到夏季才會啟動降息。投資者對區內經濟復甦信心不足，央行又不能通過貨幣政策去支持經濟，歐元匯價或仍會受壓。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。