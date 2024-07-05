17/01/2024 17:00
《美元走勢－羅明立》留意多國通脹數據有回升情況
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.88
|147.97
|147.10
|歐元/美元
|1.0870
|1.0885
|1.0855
|英鎊/美元
|1.2654
|1.2658
|1.2597
|美元/瑞郎
|0.8623
|0.8635
|0.8608
|美元/港元
|7.8235
|7.8264
|7.8232
《美元走勢》美國聯儲局理事沃勒周二(16日)表示，在明確通脹將持續下行以前，都不應急於降息，需謹慎行動，立場跟近期其他官員的表態類似。美債價格在美國假期過後下跌，十年國債孳息率重上4%以上，美元繼續造好。不過，市場仍然預期美聯儲局3月份減息，利率期貨市場顯示有6成機會降息0.25%。昨日加拿大公布12月消費物價指數CPI按年由3.1%加速至3.4%，符合預期；今日(17日)英國剛公布的消費物價指數，都較預期為高，近期多國通脹數據都有回升的情況，要留意其走勢。
歐央行管理委員會委員霍爾茲曼日前警告，不能保證今年一定會降息，地緣政治風險和通脹高企可能令利率在今年難以下調。德國央行行長納格爾則稱現在談論降息為時過早，歐央行可能要到夏季才會啟動降息。投資者對區內經濟復甦信心不足，央行又不能通過貨幣政策去支持經濟，歐元匯價或仍會受壓。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0890
|1.0800
|1.0930
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2670
|1.2570
|1.2700
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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