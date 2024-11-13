17/01/2024 18:05

《真知灼見－溫灼培》支持美元本周升的兩個原因

《真知灼見》踏入本周，美元明顯反彈，至於反彈亦是有其道理。過去周末發生了兩件大事，首先是美英聯軍空襲也門胡塞武裝組織，其次是於過去周六（13日）美國國會兩黨領袖就一項臨時撥款方案達成協議，以確保部分美國政府部門可繼續運作到3月1日及其餘部門運作到3月8日。這兩事項為何有這麼大影響力？讓筆者一一解釋。



*紅海航道受阻勢推高通脹*



去年12月中，胡塞武裝組織發表聲明指，為報復以色列對加沙的軍事行動，所有商船不得經紅海駛往以色列，否則必遭襲擊。最初，市場還盼望只要以哈戰事能盡早結束，胡塞武裝對紅海商船的襲擊也會告一段落。但自美英於上周五（12日）及周六對胡塞武裝作出空襲後，事情便變得複雜。胡塞武裝指，經紅海的美國商船將同為其攻擊目標，與其是否駛往以色列無關。市場擔心現今紅海的航道不單變得更不安全，甚至可能要維持這狀態更長時間。一點必須理解，紅海對上的蘇彝士運河是全球主貨運航道之一，這航道現在不通，倘時間一長，定當推升全球通脹。屆時美國聯儲局還可否早於3月減息將成疑問，而這正是踏入本周美元隨即走強的首個因素。



*美國政府保持運作至3月初*



至於美國國會兩黨領袖達成的一項臨時撥款方案，又是甚麼一回事？為何可給予美元強勁反彈動力？事緣拜登政府的2024年《財政預算案》本應要於去年10月底通過美國國會，但由於兩黨的爭鬥，至今仍未獲通過。為免政府缺乏資金運作要關門，去年10月底美國國會通過了一項臨時撥款方案，以容許美國政府一直運作到11月，之後再撥款使政府可運作到今年1月19日，現在又一次撥款令政府可保持運作到3月初。當然，這臨時撥款方案還待美國國會通過才能生效，但料趕及於本周五（19日）前通過的機率相當大。過去由於市場擔心美國政府關門，會損害到美國經濟以至美元，所以市場一直在拋美元，現在問題得以推延，解釋了美元反彈原因。



*美元整體弱勢料難改*



最後大家要問的一個問題是，上述兩因素是否足以改變美元軌道，由弱轉強？筆者相信不能。首先，相信紅海事件只能延遲美國今年減息的時間表，但難改聯儲局減息的大方向。至於美國國會兩黨就拜登《財政預算案》的爭鬥，現只是延後而非已解決，料美元反彈後仍有下跌壓力。預期美匯指數首個較大阻力於104.50水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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