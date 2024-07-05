18/01/2024 17:29
《美元走勢－羅明立》歐元略為反彈，短線缺乏方向
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.88
|148.16
|147.75
|歐元/美元
|1.0903
|1.0907
|1.0890
|英鎊/美元
|1.2697
|1.2699
|1.2678
|美元/瑞郎
|0.8638
|0.8651
|0.8633
|美元/港元
|7.8188
|7.8213
|7.8177
《美元走勢》周三(17日)美國公布12月份零售銷售按月增長0.6%，核心零售銷售按月增長0.4%，皆好於市場預期，數據理想支撐了官方對經濟能夠軟著陸的看法，使市場對美聯儲在3月份開始減息的預期降溫。同日發布的經濟報告褐皮書指，過去幾周12個地區的經濟活動幾乎沒有變化或是沒有變化，而勞動市場則有放緩跡象，企業預期未來薪酬壓力將得到緩解，對增長前景看法正面。有大行指如美國經濟最終軟著陸，市場現時對美聯儲局的減息預期是過份樂觀。
周三，歐洲央行行長拉加德在接受採訪時表示，激進降息押注無助于決策者遏制通脹，現時通脹率仍未達到央預期望的水平，不過，趨勢是正確的。行長提到，官員有可能就夏季開始降息達成共識。這是歐洲央行決策者首次明確提及年內降息的時間點。歐元區12月CPI終值維持於2.9%，較11月的2.4%有所回升，令官員對通脹保持警惕。歐元由1.0850附近略為反彈，短線缺乏方向。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0890
|1.0800
|1.0930
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2690
|1.2570
|1.2725
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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