18/01/2024 17:29

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.88 148.16 147.75 歐元/美元 1.0903 1.0907 1.0890 英鎊/美元 1.2697 1.2699 1.2678 美元/瑞郎 0.8638 0.8651 0.8633 美元/港元 7.8188 7.8213 7.8177

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0890 1.0800 1.0930 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2690 1.2570 1.2725 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(17日)美國公布12月份零售銷售按月增長0.6%，核心零售銷售按月增長0.4%，皆好於市場預期，數據理想支撐了官方對經濟能夠軟著陸的看法，使市場對美聯儲在3月份開始減息的預期降溫。同日發布的經濟報告褐皮書指，過去幾周12個地區的經濟活動幾乎沒有變化或是沒有變化，而勞動市場則有放緩跡象，企業預期未來薪酬壓力將得到緩解，對增長前景看法正面。有大行指如美國經濟最終軟著陸，市場現時對美聯儲局的減息預期是過份樂觀。周三，歐洲央行行長拉加德在接受採訪時表示，激進降息押注無助于決策者遏制通脹，現時通脹率仍未達到央預期望的水平，不過，趨勢是正確的。行長提到，官員有可能就夏季開始降息達成共識。這是歐洲央行決策者首次明確提及年內降息的時間點。歐元區12月CPI終值維持於2.9%，較11月的2.4%有所回升，令官員對通脹保持警惕。歐元由1.0850附近略為反彈，短線缺乏方向。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。