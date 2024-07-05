19/01/2024 16:34
《美元走勢－羅明立》歐元短期仍有下行風險
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.30
|148.81
|148.22
|歐元/美元
|1.0886
|1.0890
|1.0875
|英鎊/美元
|1.2697
|1.2715
|1.2673
|美元/瑞郎
|0.8680
|0.8694
|0.8677
|美元/港元
|7.8200
|7.8230
|7.8193
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至18.7萬，好過預期，亦是2022年9月以來最低。此外，12月營建許可按月由11月時收縮2.1%反彈至升1.9%，年化總數升至149.5萬間；新屋開工按月跌4.3%，年化總數146萬間，全部好過預期。申領失業救濟人數減少反映勞工市場維持穩健，加上12月零售銷售的強勁增長，顯示美國經濟未有衰退跡象，美聯儲局無短期減息的必要。另一方面，美聯儲局官員博斯蒂克維持其第三季才開始減息的看法，重申要避免過早放鬆貨幣政策，引發通脹回升的風險。市場關注今日(19日)公布的英國零售銷售月率、美國12月成屋銷售年化總數、密歇根大學消費者信心指數初值等數據。
歐洲央行發表12月的政策會議記錄顯示，對通脹回落到目標水平有信心，但需保持警惕，在一段時間內要繼續緊縮政策，並指通脹可能在短期回升。市場預期歐洲央行(ECB)將在第二季內降低利率，這主要是由於收入減少以及經濟表現疲弱。歐元短期仍有下行風險。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0890
|1.0800
|1.0930
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2690
|1.2570
|1.2725
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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