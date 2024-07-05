19/01/2024 16:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.30 148.81 148.22 歐元/美元 1.0886 1.0890 1.0875 英鎊/美元 1.2697 1.2715 1.2673 美元/瑞郎 0.8680 0.8694 0.8677 美元/港元 7.8200 7.8230 7.8193

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0890 1.0800 1.0930 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2690 1.2570 1.2725 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至18.7萬，好過預期，亦是2022年9月以來最低。此外，12月營建許可按月由11月時收縮2.1%反彈至升1.9%，年化總數升至149.5萬間；新屋開工按月跌4.3%，年化總數146萬間，全部好過預期。申領失業救濟人數減少反映勞工市場維持穩健，加上12月零售銷售的強勁增長，顯示美國經濟未有衰退跡象，美聯儲局無短期減息的必要。另一方面，美聯儲局官員博斯蒂克維持其第三季才開始減息的看法，重申要避免過早放鬆貨幣政策，引發通脹回升的風險。市場關注今日(19日)公布的英國零售銷售月率、美國12月成屋銷售年化總數、密歇根大學消費者信心指數初值等數據。歐洲央行發表12月的政策會議記錄顯示，對通脹回落到目標水平有信心，但需保持警惕，在一段時間內要繼續緊縮政策，並指通脹可能在短期回升。市場預期歐洲央行(ECB)將在第二季內降低利率，這主要是由於收入減少以及經濟表現疲弱。歐元短期仍有下行風險。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。