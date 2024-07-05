22/01/2024 16:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.00 148.11 147.75 歐元/美元 1.0900 1.0910 1.0890 英鎊/美元 1.2703 1.2725 1.2695 美元/瑞郎 0.8683 0.8692 0.8677 美元/港元 7.8180 7.8187 7.8161

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0890 1.0800 1.0930 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2690 1.2570 1.2725 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月密西根大學消費者信心指數初值由69.7大幅升至78.8，遠超預期和前值，為2005年以來的單月最大漲幅。同時，消費者1年的通脹預期初值均顯著低於市場預期，降至2020年以來最低，但相信對聯儲局的貨幣政策影響不大。美國近期經濟數據理想，近八成機構投資者預計2024年經濟將軟著陸，利好美元表現。最新公布的日本消費物價指數輕微回落，符合市場預期，加上當地去年第三季GDP出現負增長，為央行明天(23日)舉行的貨幣政策會議上，按兵不動提供了更多理據，短期或在146/150之間上落。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。