22/01/2024 16:35
《美元走勢－羅明立》日圓短期或在146/150之間上落
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.00
|148.11
|147.75
|歐元/美元
|1.0900
|1.0910
|1.0890
|英鎊/美元
|1.2703
|1.2725
|1.2695
|美元/瑞郎
|0.8683
|0.8692
|0.8677
|美元/港元
|7.8180
|7.8187
|7.8161
《美元走勢》美國1月密西根大學消費者信心指數初值由69.7大幅升至78.8，遠超預期和前值，為2005年以來的單月最大漲幅。同時，消費者1年的通脹預期初值均顯著低於市場預期，降至2020年以來最低，但相信對聯儲局的貨幣政策影響不大。美國近期經濟數據理想，近八成機構投資者預計2024年經濟將軟著陸，利好美元表現。最新公布的日本消費物價指數輕微回落，符合市場預期，加上當地去年第三季GDP出現負增長，為央行明天(23日)舉行的貨幣政策會議上，按兵不動提供了更多理據，短期或在146/150之間上落。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0890
|1.0800
|1.0930
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2690
|1.2570
|1.2725
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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