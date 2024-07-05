22/01/2024 15:48

《廣匯論勢－鄭廣復》歐元今年表現或最差，歐日交叉料下試140

《廣匯論勢》日本央行(BOJ)將於明天(23日)公布議息結果，但BOJ官員對於利率前景所發表的言論分化，故料今次貨幣政策會議決定維持利率不變的機會較大，以致近期日圓表現弱過藥煲。美元兌日圓自去年12月28日低見140.25後持續攀升，上周五(19日)最高升至148.68。不過，弱勢日圓卻推動了日本旅遊業，訪日遊客消費金額更創新高。



*日圓弱勢刺激旅遊消費創新高*



《日經新聞》引述日本觀光廳在1月17日公布的數據指出，2023年第四季訪日遊客的消費額達到16688億日圓，較2019年同期增長37.6%。另據日本國家旅遊局(JNTO)當天發布的數據，2023年12月的訪日遊客達到273.4萬人次，比2019年同期增加8.2%。全年計，訪日旅客消費總額達到52923億日圓，創下歷史新高。遊客人數亦達到2506萬人次，恢復到2019年疫情前的八成。不過，今年1月1日能登半島發生地震，對旅遊業造成影響，在富山縣，因食宿預訂取消等造成的損失超過2.9億日圓。

雖然市場預期明天BOJ將維持現行貨幣政策不變，但日本整體及扣除生鮮食品後的通脹率，皆已連續21個月高於2%，而是否符合BOJ穩定在2%以上的要求，完全視乎BOJ如何去解釋。若以聯儲局為首的西方多個中央銀行在今年展開減息周期，BOJ不太可能在此時宣布加息。然而，今年內宣布結束負利率政策的可能性仍高，因為即使指標利率重返零以上，而非持續大幅加息，日本仍然處於實質負利率環境。

我估計日圓匯價今年仍會較為波動，但仍相信美元兌日圓不會升破152，因為美國聯儲局已暗示今年將會合共減息75基點，美元與日圓的息差傾向收窄。至於歐元方面，歐元區去年第三季GDP按季收縮0.1%，按年經濟表現停滯。德國聯邦統計局亦在1月15日公布，去年德國GDP較2022年收縮0.3%。



*拉加德：特朗普當選將威脅歐洲*



歐洲央行(ECB)行長拉加德在上周四(18日)表示，通脹影響最大及最壞的時間很可能已經過去，若確定通脹已重返2%水平，則ECB將會減息。ECB預期，今年歐元區通脹率將於今年大部分時間在2.5至3%之間上落，拉加德預期通脹率將於2025年降至1.9%，市場則估計ECB今年將會減息最少5次，首次減息將於3或4月進行。另外，拉加德表示，特朗普再次當選美國總統的話將會威脅歐洲。

在美元及歐元兩大主要儲備貨幣利率預期下降的前提下，即使日本央行明天議息會後宣布維持負利率政策，圓匯縱有短期震盪，亦料難大幅下跌，主要原因在於BOJ傾向終止數十年來的超寬鬆貨幣政策。BOJ、日本商業銀行及保險公司是日本國債的主要買家。然而，例如簡保生命保險(Japan Post Insurance Co.)就表示，在債息上升之前將會暫緩購買日本國債，而富國相互人壽(Fukoku Mutual Life Insurance Co.)及明治安田生命保險(Meiji Yasuda Life Insurance Co.)亦於上周也表示，公司正在避免購買債券。



*高基數效應將令通脹率維持低企*



發達經濟體去年12月份通脹率急升，投資者或擔心通脹將會再次升溫。事實上，12月通脹回升主要是低基數效應造成。以德國通脹率由去年11月的3.2%，急升至12月的3.7%為例，主要因為德國整體CPI由2022年11月的113.7，跌至12月的113.2，相對於2023年12月的117.4，按年升幅擴大至3.7%，但CPI實際上已由去年9及10月的117.8開始回落，即使今年1月份CPI升至118，通脹率亦將降至3.2%。即使2月份CPI升至118.5，按年升幅亦將降至2.9%。

在去年CPI持續上升、紐約期油維持70至80美元一桶，而消費力亦沒有增強的情況下，預料通脹率將於今年大部分時間維持在3%以下，尤其歐元區經濟自2021年第四季以來表現疲弱，這將支持ECB減息去支持經濟增長。即使今年美元利率下調，可以肯定相對於歐元仍佔有息差優勢，而日圓利率亦料已經見底，在美元及日圓夾擊下，歐元或成為今年表現最差主要貨幣。

歐元兌美元短線以1.0950為阻力，即使升破該位亦料受制1.1000，突破12月28日高位1.1141才有進一步挑戰去年高位1.1277的可能，惟今年環球政經形勢並非對歐元區特別有利，故料歐元兌美元上升能力不大，反而下試去年低位1.0448，其後維持在1.05至1.10上落的機會較大。歐元若成為市場主要拋售對象，則歐元兌日圓亦將下跌，估計跌至140水平才有望回穩。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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