23/01/2024 16:02
《美元走勢－羅明立》植田暗示春季或調整幣策，利日圓後市
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.50
|148.55
|146.99
|歐元/美元
|1.0908
|1.0917
|1.0877
|英鎊/美元
|1.2741
|1.2748
|1.2708
|美元/瑞郎
|0.8665
|0.8692
|0.8650
|美元/港元
|7.8227
|7.8232
|7.8178
《美元走勢》周一(22日)環球市場重要經濟數據不多，美國12月諮商會領先指標按月跌0.1%，好過預期。市場對美聯儲局提早降息的預期逐步回落，現時利率期貨市場顯示3月減息的機會只有約四成半，維持利率不變的可能增加至接近五成半，10年期國債孳息率在4.1%水平，美元維持於103附近。美國近期發布的一系列經濟數據均好於預期，反映美國經濟增長有所放緩，但未有因利率持續高企而大幅轉弱，能保持很好的韌性。加上通脹連續回落後開始有所反彈，美聯儲局更加無需急於調整貨幣政策。
日本央行今日(23日)議息後宣布維持利率及前瞻性指引不變，下調2024年度的通脹預測中值，由2.8%降至2.4%，經濟增長預測則由1%上調至1.2%。在其後的記者會上，行長植田和男的發言指向春季可能調整貨幣政策，亦提到結束負利率後肯定預見進一步加息，消息應有利日圓後市的表現。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0900
|1.0800
|1.0930
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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