23/01/2024 16:02

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.50 148.55 146.99 歐元/美元 1.0908 1.0917 1.0877 英鎊/美元 1.2741 1.2748 1.2708 美元/瑞郎 0.8665 0.8692 0.8650 美元/港元 7.8227 7.8232 7.8178

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0900 1.0800 1.0930 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(22日)環球市場重要經濟數據不多，美國12月諮商會領先指標按月跌0.1%，好過預期。市場對美聯儲局提早降息的預期逐步回落，現時利率期貨市場顯示3月減息的機會只有約四成半，維持利率不變的可能增加至接近五成半，10年期國債孳息率在4.1%水平，美元維持於103附近。美國近期發布的一系列經濟數據均好於預期，反映美國經濟增長有所放緩，但未有因利率持續高企而大幅轉弱，能保持很好的韌性。加上通脹連續回落後開始有所反彈，美聯儲局更加無需急於調整貨幣政策。日本央行今日(23日)議息後宣布維持利率及前瞻性指引不變，下調2024年度的通脹預測中值，由2.8%降至2.4%，經濟增長預測則由1%上調至1.2%。在其後的記者會上，行長植田和男的發言指向春季可能調整貨幣政策，亦提到結束負利率後肯定預見進一步加息，消息應有利日圓後市的表現。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。