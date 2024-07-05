24/01/2024 16:53

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.90 148.26 147.75 歐元/美元 1.0865 1.0867 1.0852 英鎊/美元 1.2703 1.2705 1.2686 美元/瑞郎 0.8690 0.8701 0.8689 美元/港元 7.8221 7.8239 7.8207

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0880 1.0780 1.0930 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區1月消費者信心指數由-15降至-16.1，美匯指數反覆向好，曾經升至103.50。隨著市場對美聯儲可能提早降息的預期不斷減弱，加上近期經濟數據向好，利好了美元的表現。美國最新官方資料顯示，兩個持有美債最多的國家，中國和日本8個月來首次雙雙增持共超過400億美元美債，亦支持美元走強，下個阻力在104.20/50。歐元區經濟表現未見起色，匯價亦受美元強勢的影響而轉弱，周二(23日)曾經跌至1.0820附近。央行官員雖然仍然強調通脹風險，但行長拉加德早前表示可能會在夏季前降息，對比市場對美聯儲局減息時間預期的推遲，此消彼長的情況下，歐元近期沽壓明顯增加，短期可能要下試1.0780/1.0800。留意明天(25日)的央行議息會議會否對貨幣政策調整有更明確的說法。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。