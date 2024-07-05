24/01/2024 16:53
《美元走勢－羅明立》中日增持美債，支持美元走強
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.90
|148.26
|147.75
|歐元/美元
|1.0865
|1.0867
|1.0852
|英鎊/美元
|1.2703
|1.2705
|1.2686
|美元/瑞郎
|0.8690
|0.8701
|0.8689
|美元/港元
|7.8221
|7.8239
|7.8207
《美元走勢》歐元區1月消費者信心指數由-15降至-16.1，美匯指數反覆向好，曾經升至103.50。隨著市場對美聯儲可能提早降息的預期不斷減弱，加上近期經濟數據向好，利好了美元的表現。美國最新官方資料顯示，兩個持有美債最多的國家，中國和日本8個月來首次雙雙增持共超過400億美元美債，亦支持美元走強，下個阻力在104.20/50。
歐元區經濟表現未見起色，匯價亦受美元強勢的影響而轉弱，周二(23日)曾經跌至1.0820附近。央行官員雖然仍然強調通脹風險，但行長拉加德早前表示可能會在夏季前降息，對比市場對美聯儲局減息時間預期的推遲，此消彼長的情況下，歐元近期沽壓明顯增加，短期可能要下試1.0780/1.0800。留意明天(25日)的央行議息會議會否對貨幣政策調整有更明確的說法。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0880
|1.0780
|1.0930
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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