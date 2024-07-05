25/01/2024 16:58
《美元走勢－羅明立》留意歐央行議息，歐元短線下行風險仍大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.70
|147.90
|147.60
|歐元/美元
|1.0888
|1.0889
|1.0870
|英鎊/美元
|1.2724
|1.2726
|1.2703
|美元/瑞郎
|0.8635
|0.8650
|0.8626
|美元/港元
|7.8180
|7.8196
|7.8166
《美元走勢》昨日(24日)歐元區、英國及美國分別發表最新PMI數，當中歐元區國家製造業PMI回升但服務業PMI卻下跌，而英國及美國兩個數據都上升且好過預期，美國Markit服務業跟製造業PMI分別為52.9及50.3，都在擴張水平以上，顯示美國經濟增長明顯加速，通脹壓力亦有降溫，跟早前公布的數據基本相呼應。以現時的發展，美聯儲局無需急於降息。
1月歐元區製造業PMI初值為46.6，較前值44.4回升，超出預期。但服務業PMI指數從12月份的48.8降至48.4。其中產出價格指數升至 54.2，為去年5月以來最大漲幅，表明通脹正在逐步回升。PMI數據結果可能令歐洲央行對降息更加保守，留意今日(25日)舉行的歐央行貨幣政策會議上會否有更明確的暗示，短線下行風險仍然較大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0880
|1.0780
|1.0930
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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