25/01/2024 16:58

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.70 147.90 147.60 歐元/美元 1.0888 1.0889 1.0870 英鎊/美元 1.2724 1.2726 1.2703 美元/瑞郎 0.8635 0.8650 0.8626 美元/港元 7.8180 7.8196 7.8166

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0880 1.0780 1.0930 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》昨日(24日)歐元區、英國及美國分別發表最新PMI數，當中歐元區國家製造業PMI回升但服務業PMI卻下跌，而英國及美國兩個數據都上升且好過預期，美國Markit服務業跟製造業PMI分別為52.9及50.3，都在擴張水平以上，顯示美國經濟增長明顯加速，通脹壓力亦有降溫，跟早前公布的數據基本相呼應。以現時的發展，美聯儲局無需急於降息。1月歐元區製造業PMI初值為46.6，較前值44.4回升，超出預期。但服務業PMI指數從12月份的48.8降至48.4。其中產出價格指數升至 54.2，為去年5月以來最大漲幅，表明通脹正在逐步回升。PMI數據結果可能令歐洲央行對降息更加保守，留意今日(25日)舉行的歐央行貨幣政策會議上會否有更明確的暗示，短線下行風險仍然較大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。