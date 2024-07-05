26/01/2024 16:05

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.80 147.90 147.49 歐元/美元 1.0830 1.0849 1.0830 英鎊/美元 1.2697 1.2716 1.2694 美元/瑞郎 0.8680 0.8681 0.8664 美元/港元 7.8160 7.8186 7.8145

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0860 1.0760 1.0910 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四(25日)公布的經濟數據反映美國基本面仍然較歐元區及英國優勝。德國1月IFO商業景氣指數由86.4跌至85.2，預期會回升至86.7；英國1月CBI零售銷售差值為-50，差過預期，美國第四季實際GDP按季上漲3.3%，增速雖較第三季有所放緩，但遠超市場預期的2%增長。雖然上周初次申領失業救濟人數增加並多過預期，12月耐用品訂單亦無增長，但市場對美國經濟實現軟著陸的信心持續上升，推動美股指數創歷史新高，美元亦造好，企穩103以上，但103.50仍然有阻力。歐洲央行在今年的首次議息決議上如期維持利率不變。行長拉加德表示討論降息還是太早，重申其之前指可能會在夏季降息的立場，但對通脹回落似乎較有信心，並強調歐洲經濟依然疲軟，第四季度經濟可能停滯不前。市場認為行長更關心經濟的前景，預期央行有望在4月開始減息，歐元再次跌至1.0820附近，仍需關注下行風險。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。