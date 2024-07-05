26/01/2024 16:05
《美元走勢－羅明立》美元企穩103，103.50仍有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.80
|147.90
|147.49
|歐元/美元
|1.0830
|1.0849
|1.0830
|英鎊/美元
|1.2697
|1.2716
|1.2694
|美元/瑞郎
|0.8680
|0.8681
|0.8664
|美元/港元
|7.8160
|7.8186
|7.8145
《美元走勢》周四(25日)公布的經濟數據反映美國基本面仍然較歐元區及英國優勝。德國1月IFO商業景氣指數由86.4跌至85.2，預期會回升至86.7；英國1月CBI零售銷售差值為-50，差過預期，美國第四季實際GDP按季上漲3.3%，增速雖較第三季有所放緩，但遠超市場預期的2%增長。雖然上周初次申領失業救濟人數增加並多過預期，12月耐用品訂單亦無增長，但市場對美國經濟實現軟著陸的信心持續上升，推動美股指數創歷史新高，美元亦造好，企穩103以上，但103.50仍然有阻力。
歐洲央行在今年的首次議息決議上如期維持利率不變。行長拉加德表示討論降息還是太早，重申其之前指可能會在夏季降息的立場，但對通脹回落似乎較有信心，並強調歐洲經濟依然疲軟，第四季度經濟可能停滯不前。市場認為行長更關心經濟的前景，預期央行有望在4月開始減息，歐元再次跌至1.0820附近，仍需關注下行風險。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0860
|1.0760
|1.0910
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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