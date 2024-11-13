26/01/2024 15:26

《真知灼見－溫灼培》G7或擱置沒收俄羅斯資產

《真知灼見》早於去年12月底，英媒《金融時報》曾報道指，美國建議七大工業國組織(G7)的工作小組，研究如何沒收被凍結的三千億美元等值俄羅斯資產，以作為援助烏克蘭軍費之用，並計劃把報告於今年2月24日呈上G7大會作最終審議。不過於本周二晚（23日），歐盟便率先開了會議，就上述事件作討論。結論是，歐盟否決了上述建議。



*歐盟沒收俄羅斯資產得不償失*



就其決定，歐盟作出了不少解釋。但筆者看來相信原因只有兩個。首先，在俄羅斯被凍結約3000億美元等值的資產中，約2000億（近七成資金）是存放在歐洲，主要是在比利時清算所(Euroclear)中，其餘分散在美國、日本和加拿大等地。假如歐盟支持G7沒收俄羅斯資產，歐盟將會與俄羅斯直接交惡。而據了解，歐盟亦有約相等值的資產在俄羅斯國內，所以如歐盟沒收俄羅斯資產，其定當遭到俄羅斯的報復。假若根據美國建議，歐盟沒收俄羅斯資產後將轉交予烏克蘭，而其自身在俄羅斯的資產又被俄國沒收，這樣歐盟的損失將會是龐大。

其次，亦更為重要是，按現時趨勢觀察，特朗普將很大機會代表共和黨在今年11月的美國大選中與拜登對決。而市場亦開始在盤算特朗普有勝出機會。特朗普去年曾公開表示過，倘他一旦成為總統，將在24小時內解決俄烏戰爭。作為歐盟，相信有理由擔心，一旦美國與俄羅斯和好，而歐盟又因沒收俄羅斯資產與俄羅斯交惡，歐盟將陷入一個相當惡劣處境。至於歐盟的另一個擔心相信是，假如俄烏戰爭將在特朗普回歸後結束，現在又何必再投入大量資金到這場戰爭上，還開罪俄羅斯？



*G7最終決定將影響金價及人民幣匯價*



雖然相信G7仍會在2月24日的大會上討論沒收俄羅斯資產事宜，但在缺乏歐盟的支持下，料成事的機會相對低。為何我們要關心這事件的發展呢？因為如G7一旦沒收俄羅斯資產，定當震驚全球。回顧2022年俄烏戰爭初爆發，當時G7只是凍結俄羅斯資產，全球中央銀行便大舉把其儲備分散到黃金去。所以如果G7進一步沒收俄羅斯資產，可想象定當會驅使全球中央銀行更積極增持黃金又或人民幣作儲備，使金價及人民幣匯價有機會上升。就讓我們留意事態發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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