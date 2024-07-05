29/01/2024 16:00
《美元走勢－羅明立》歐元見1.08後反彈，下行壓力仍大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.84
|148.26
|147.82
|歐元/美元
|1.0845
|1.0849
|1.0830
|英鎊/美元
|1.2713
|1.2713
|1.2695
|美元/瑞郎
|0.8630
|0.8641
|0.8623
|美元/港元
|7.8137
|7.8165
|7.8132
《美元走勢》美國12月PCE物價指數按年增長2.6%，符合預期，而美聯儲局更為關注的通脹指標核心PCE物價指數則繼續回落，按年增長2.9%，低過預期的3%，亦是2021年3月以來最低，但按月增長則提速至0.2%，顯示通脹仍有隱憂。相信數據對美聯儲局的貨幣決策無大影響，市場對經濟軟著陸信心維持，而3月開始降息的機會則五五開。美匯指數繼續在103以上反覆波動。
歐洲央行管委暨法國央行行長維勒魯瓦在周末表示，歐洲央行今年任何時候都可能降息，所有的政策選項在每次會議都是開放的。其鴿派表態跟歐央行行長拉加德上周的立場明顯有別，顯示區內經濟疲軟對一些委員帶來壓力，希望盡快降息以支撐經濟復甦。歐元跌至1.08低位後有反彈，但未能企穩於高位，下行壓力仍大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0860
|1.0760
|1.0910
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。