29/01/2024 16:00

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.84 148.26 147.82 歐元/美元 1.0845 1.0849 1.0830 英鎊/美元 1.2713 1.2713 1.2695 美元/瑞郎 0.8630 0.8641 0.8623 美元/港元 7.8137 7.8165 7.8132

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0860 1.0760 1.0910 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國12月PCE物價指數按年增長2.6%，符合預期，而美聯儲局更為關注的通脹指標核心PCE物價指數則繼續回落，按年增長2.9%，低過預期的3%，亦是2021年3月以來最低，但按月增長則提速至0.2%，顯示通脹仍有隱憂。相信數據對美聯儲局的貨幣決策無大影響，市場對經濟軟著陸信心維持，而3月開始降息的機會則五五開。美匯指數繼續在103以上反覆波動。歐洲央行管委暨法國央行行長維勒魯瓦在周末表示，歐洲央行今年任何時候都可能降息，所有的政策選項在每次會議都是開放的。其鴿派表態跟歐央行行長拉加德上周的立場明顯有別，顯示區內經濟疲軟對一些委員帶來壓力，希望盡快降息以支撐經濟復甦。歐元跌至1.08低位後有反彈，但未能企穩於高位，下行壓力仍大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。